उमरिया: देश भर में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. साइबर ठगों को किसी का डर नहीं है. उमरिया में ठगों ने कलेक्टर की ही फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने की कोशिश की. फर्जी फेसबुक आईडी सामने आने के बाद कलेक्टर ने लोगों से रिपोर्ट करने की अपील की है. साइबर अपराधियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है. साइबर अपराधियों ने उमरिया जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की फर्जी फेसबुक आईडी बना डाली है.

कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी से भेजे गए मैसेज

इतना ही नहीं उस आईडी के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं. साइबर ठग उस फर्जी आईडी से लोगों को मैसेज भी कर रहे हैं. एक ऐसा ही मैसेज वायरल भी हो रहा है, जिसमें कलेक्टर की उस फर्जी आईडी से किसी दूसरे को मैसेज भेजा गया है.

जिसमें लिखा गया है कि कलेक्टर के कोई दोस्त जो सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है. और अब वह अपना घरेलू सामान बेच रहे हैं, जो अच्छे कंडीशन में हैं और काफी सस्ते हैं. इतना ही नहीं सेम आईडी से एक ही तरह के मैसेज को दो अलग-अलग लोगों को भेजा गया है.

कलेक्टर ने क्या कहा ?

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन का कहना है कि फेसबुक पर अज्ञात लोगों ने मेरे नाम से फोटो का उपयोग करके एक आईडी बनाई है, जो फेक है. उस आईडी से लोगों को जो भी मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट न करें और ब्लॉक कर दें. साथ ही उसको रिपोर्ट करें. मैंने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला है. जिस तरह से साइबर ठगी के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को बहुत ही सजग और सावधान रहने की जरूरत है.