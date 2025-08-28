कानपुर : साइबर ठग लोगों के बैंक खाते से रुपये उड़ाने के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. अब ई सिम एलॉट कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है. साइबर ठगों ने गुरुद्वारे के पूर्व प्रधान को सरकारी योजनाओं से संबंधित एपीके फाइल का लिंक भेज उनका मोबाइल हैक कर लिया. फिर ई-सिम निकलवाकर उनके खाते से 1.28 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. जब उनका सिम बंद हो गया तो उन्हें इसकी जानकारी हुई. बैंक खाता चेक किया तो बड़ी धनराशि निकाल ली गई थी. इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले गुरुद्वारा बन्नो भाई साहब के पूर्व प्रधान मोकम सिंह ने बताया कि बीते 23 अगस्त को उनके व्हाट्सएप पर पीएम किसान योजना, आरटीओ चालान समेत अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित एपीके फाइल का लिंक किसी ने भेजा. जैसे ही उन्होंने मोबाइल में उस फाइल को डाउनलोड किया. कुछ घंटे बाद ही उन्हें ई-सिम लेने का मैसेज आया. जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. बताया कि, इसके बाद रविवार सुबह अचानक उनका सिम बंद हो गया. छुट्टी होने के कारण वह सिम बंद होने की शिकायत कंपनी में नहीं करा पाए.

बताया कि इस बीच शातिर ठगों ने उनके मोबाइल से नेट बैंकिंग के जरिए 1.28 करोड रुपये पार कर दिए. सोमवार सुबह नेटवर्क कंपनी के ऑफिस में संपर्क करने पर जानकारी हुई कि शातिर ठगों ने ई-सिम एलॉट करा ठगी की घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने इस मामले में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई.

इस पूरे मामले में एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि, पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है. कहा कि अगर उनके फोन पर अनजान नंबर से कोई भी एपीके फाइल लिंक आता है तो उसे डाउनलोड न करें. न ही अपना ओटीपी किसी को शेयर करें. इसके साथ ही अपने मोबाइल फोन को किसी भी अनजान शख्स के हाथ में न दें, ताकि आपके मोबाइल से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ न हो सके. अगर आपके मोबाइल पर सिम एलॉट का कोई भी मैसेज आता है तो बिना देर किए इसकी जानकारी सिम कंपनी को दें और उनसे संपर्क करें.

