कानपुर से 8 Inter State साइबर ठग गिरफ्तार; बैंक खाता किराए पर लेकर ठगी की रकम करते थे ट्रांसफर

कानपुर: यूपी पुलिस की ओर से साइबर जागरूकता से जुड़े न सिर्फ कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बल्कि इससे कैसे बचना है और साइबर ठगी होने पर क्या करना है, ऐसी तमाम जानकारियां भी दी जाती हैं. बावजूद इसके लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक ऐसे ही अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है.

स्वरूप नगर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. थाना प्रभारी सूर्यबली पांडे के मुताबिक पिछले कई दिनों से शहर में साइबर ठगों के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इसके बाद उन्होंने साइबर सेल की टीम से संपर्क कर आरोपियों की धर पकड़ शुरू की.

इस बीच जब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी, तभी रविवार को पुलिस को सटीक सूचना मिली कि मोतीझील के गुरु गोविंद सिंह द्वार के पास दाहिनी तरफ एक सफेद रंग की कार में 8 लोग बैठे हुए हैं और कोई आपराधिक योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी सूर्यबली पांडे ने बताया कि, जिन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी पहचान प्रयागराज निवासी मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान, कासिम अली, अरुण सिंह, झारखंड निवासी ओम रजवार, मऊ निवासी पीयूष सिंह, हरियाणा के रहने वाले पिछोर सिंह और बलरामपुर निवासी रजत वर्मा के रूप में हुई है. इनके पास से 10 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 4 ड्राइविंग लाइसेंस, 2 मतदाता पहचान पत्र, 2 पैन कार्ड, 15 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 7 पासबुक, 15 चेक बुक नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया है.