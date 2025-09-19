ETV Bharat / state

100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, एसआइटी का गठन

पुलिस गिरफ्त में साइबर फ्रॉड के आरोपी ( ETV Bharat Alwar )

Published : September 19, 2025 at 8:31 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 8:45 PM IST

अलवर: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत शुक्रवार को अलवर पुलिस ने कमीशन पर साइबर ठगों को सैकड़ों कॉरपोरेट और करंट बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साइबर ठगों ने इस नेटवर्क के जरिए अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है. पु​लिस ने मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है. ठगी की रकम ट्रांसफर करने में होता था यूज: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत म्यूल बैंक खातों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. ठगी की इस कार्रवाई को एक गिरोह अंजाम दे रहा था. यह गिरोह कमीशन पर फर्म के नाम से खोले गए कॉरपोरेट/करंट अकाउंट साइबर ठगों को बेच देता था. इन खातों का उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि समन्वय पोर्टल पर एक संदिग्ध खाते में साइबर फ्रॉड से जुड़ी 101 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज थीं. पुलिस ने ऐसे पकड़ी 100 करोड़ की साइबर ठगी, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar) पढ़ें: अलवर पुलिस ने एक माह में 46 लाख से ज्यादा की फ्रॉड राशि करवाई होल्ड, 34 ठग गिरफ्तार करंट खातों को बेचते थे कमीशन पर: उन्होंने बताया कि इस संदिग्ध बैंक खाते की डिटेल खंगालने पर 2 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन सामने आया, जबकि इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 41 करोड़ रुपए की ठगी के प्रमाण मिले. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान लक्ष्मी एंटरप्राइजेज नामक फर्म को चिह्नित किया. यह फर्म आरोपी प्रेम पांचाल की थी. पूछताछ में प्रेम पांचाल और उसके साथी संजय अरोड़ा ने खुलासा किया कि वे अन्य आरोपियों की मदद से करंट खातों को कमीशन पर बेचकर साइबर ठगों तक पहुंचाते थे.

