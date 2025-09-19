ETV Bharat / state

100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, एसआइटी का गठन

अलवर पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Cyber fraud accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में साइबर फ्रॉड के आरोपी (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 8:31 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 8:45 PM IST

अलवर: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत शुक्रवार को अलवर पुलिस ने कमीशन पर साइबर ठगों को सैकड़ों कॉरपोरेट और करंट बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साइबर ठगों ने इस नेटवर्क के जरिए अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है. पु​लिस ने मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है.

ठगी की रकम ट्रांसफर करने में होता था यूज: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत म्यूल बैंक खातों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. ठगी की इस कार्रवाई को एक गिरोह अंजाम दे रहा था. यह गिरोह कमीशन पर फर्म के नाम से खोले गए कॉरपोरेट/करंट अकाउंट साइबर ठगों को बेच देता था. इन खातों का उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि समन्वय पोर्टल पर एक संदिग्ध खाते में साइबर फ्रॉड से जुड़ी 101 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज थीं.

पुलिस ने ऐसे पकड़ी 100 करोड़ की साइबर ठगी, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: अलवर पुलिस ने एक माह में 46 लाख से ज्यादा की फ्रॉड राशि करवाई होल्ड, 34 ठग गिरफ्तार

करंट खातों को बेचते थे कमीशन पर: उन्होंने बताया कि इस संदिग्ध बैंक खाते की डिटेल खंगालने पर 2 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन सामने आया, जबकि इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 41 करोड़ रुपए की ठगी के प्रमाण मिले. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान लक्ष्मी एंटरप्राइजेज नामक फर्म को चिह्नित किया. यह फर्म आरोपी प्रेम पांचाल की थी. पूछताछ में प्रेम पांचाल और उसके साथी संजय अरोड़ा ने खुलासा किया कि वे अन्य आरोपियों की मदद से करंट खातों को कमीशन पर बेचकर साइबर ठगों तक पहुंचाते थे.

पढ़ें: जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी शामिल

एसआइटी का किया गठन: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन बैंक खातों में बैटिंग, गेमिंग व साइबर फ्रॉड से कमाई हुई मोटी धनराशि को ट्रांसफर किया जाता था. इसके बाद इन खातों के फ्रीज होने से पहले पूरी राशि निकाल कर करंट खाते उपलब्ध कराने वाले लोगों को कमीशन व अकाउंट की एवज में एकमुश्त राशि दी जाती थी. उन्होंने बताया कि आरोपियों के क्रिप्टो करेंसी के खाते भी सीज हुए हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय शरण गोपीनाथ कांबले करेंगे.

पढ़ें: ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1.30 करोड़ की ठगी, 11 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से की बरामदगी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामले में 7 चेक बुक, 19 एटीएम, 6 बैंक पासबुक, 12 हस्ताक्षर शुदा चेक, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 20 मोबाइल, 20 सिम एवं एक पहचान पत्र, 3 वाहनों की आरसी व एक कार बरामद की है. वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए आरोपियों में अलवर शहर निवासी संजय अरोड़ा, गौरव सचदेवा, अंकित बंसल, रामवीर, सतीश कुमार बैरवा एवं प्रेम पांचाल शामिल हैं.

जिले में साइबर ठगों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि अलवर में साइबर ठगी का बड़ा जाल है और इस पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाया जा रहा है. साइबर ठगों के खिलाफ यह संभवत: जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन साइबर संग्राम अलवर पुलिस की विशेष पहल है, जिसके तहत संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की निगरानी की जा रही है.

