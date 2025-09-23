ETV Bharat / state

ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी, गिरफ्तार आरोपी के खाते में मिले सूबत

कोटा में ट्रेडिंग के नाम पर 1.04 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी के खाते में 1.66 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले हैं.

Accused of fraud arrested by police
पुलिस गिरफ्त में ठगी का आरोपी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
कोटा: साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए 1.04 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लिया है. बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. रिमांड अवधि में हुई पूछताछ में ही काफी कुछ खुलासे हुए हैं. आरोपी ने ठगी की राशि में से 77 लाख नगद निकलवा लिए थे और मौज-मस्ती में खर्च कर दिए. उसके बैंक खाते में एक महीने में 1.66 करोड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिले हैं.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जवाहर नगर निवासी विनोद कुमार जैन के खाते में से शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर 1.04 करोड़ की ठगी की गई थी. उनसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए पैसे डलवाए गए थे. इस संबंध में उन्होंने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. इस मामले में गत 18 सिंतबर को बूंदी निवासी आरोपी 25 वर्षीय महावीर सुखवाल उर्फ डैनी को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से पांच मोबाइल मिले थे. इसके साथ ही उसे न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया. आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

लग्जरी लाइफ जीने में खर्च की राशि: साइबर थाना अधिकारी सतीश चौधरी ने बताया कि इस मामले में एक टीम गठित की गई थी. इस टीम ने ठगी की राशि के लिए बैंकों से पत्राचार किया और 10 लाख रुपए की राशि होल्ड करवा दी. जबकि 12 लाख रुपए की राशि बैंकों से रिफंड करवाई गई. उन्होंने बताया कि आरोपी अपने दोस्तों और अन्य मुलजिमों के साथ मिलकर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ठगी करता था. इस राशि को परिचित और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था. इसके बाद चेक या एटीएम के जरिए नकद निकाल कर यूएसटीडी ऑनलाइन करंसी खरीदता और लग्जरी लाइफ जीने लगा था. उसके स्वयं के बैंक खाते से एक महीने में ही 1.66 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले हैं. आरोपी ने साइबर ठगी के लिए बड़ी संख्या में बैंक खातों का उपयोग किया.

