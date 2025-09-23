ETV Bharat / state

ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी, गिरफ्तार आरोपी के खाते में मिले सूबत

कोटा: साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए 1.04 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लिया है. बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. रिमांड अवधि में हुई पूछताछ में ही काफी कुछ खुलासे हुए हैं. आरोपी ने ठगी की राशि में से 77 लाख नगद निकलवा लिए थे और मौज-मस्ती में खर्च कर दिए. उसके बैंक खाते में एक महीने में 1.66 करोड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिले हैं.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जवाहर नगर निवासी विनोद कुमार जैन के खाते में से शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर 1.04 करोड़ की ठगी की गई थी. उनसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए पैसे डलवाए गए थे. इस संबंध में उन्होंने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. इस मामले में गत 18 सिंतबर को बूंदी निवासी आरोपी 25 वर्षीय महावीर सुखवाल उर्फ डैनी को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से पांच मोबाइल मिले थे. इसके साथ ही उसे न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया. आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.