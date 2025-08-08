देहरादून: डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी के एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को एसटीएफ की टीम ने लुधियाना, पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को सीबीआई अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर ठगी करते थे. आरोपी पीड़ितों को फर्जी सुप्रीम कोर्ट आदेश और सीबीआई अधिकारी की रिकॉर्डिंग भेजकर विश्वास दिलाते थे.

बता दें हरिद्वार निवासी रिटायर्ड अधीनस्थ अभियंता ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आई. जिसमें खुद को सीबीआई और मुंबई पुलिस अधिकारी बताया गया. पीड़ित को झूठे आरोप (मनी लॉन्ड्रिंग) में फंसाने की धमकी दी गई. धमकी और डराकर पीड़ित और मेरी पत्नी के बैंक खाते,एफडीआर,पीपीएफ आदि की जानकारी ली गई. फर्जी सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी वारंट के नाम पर उसे वीडियो कॉल से डराकर 1.45 करोड़ रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाये गये. बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

पीड़ित को फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स के नाम का गलत उपयोग कर आरोपी ने डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अलग-अलग बैंक खातों में कुल कुल 1.45 करोड़ रुपए की धनराशि धोखाधड़ी से जमा कराई. मुकदमा दर्ज करने के बाद साइबर पुलिस ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया गया. जिसके बाद पुलिस टीम ने घटना के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड आरोपी जतिंद्र कुमार निवासी लुधियाना,पंजाब और मनप्रीत सिंह चिन्हित कर लुधियाना से गिरफ्तार किया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह बनाकर फर्जी मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर आम जनता के साथ ठगी और घटनाओं को अंजाम देते थे. खुद को सरकारी अधिकारी (CBI, पुलिस, न्यायालय) के रूप में प्रस्तुत करते हुए पीड़ितों को मनी लॉन्ड्रिंग, गिरफ्तारी, या कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती थी. उसके बाद वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से डराकर पीड़ितों से उनके बैंक डिटेल्स,एफडी,पीपीएफ और अन्य वित्तीय जानकारी ली जाती थी. एसएसपी एसटीएफ ने अन्य तथ्यों के आधार पर निकट भविष्य में कई अन्य बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई है.

