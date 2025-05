ETV Bharat / state

फर्जी जॉब ऑफर से 29,600 रुपए की ठगी, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार - FRAUD WITH FAKE JOB OFFER

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 17, 2025 at 3:27 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:33 PM IST 3 Min Read

भोजपुर: बिहार के भोजपुर साइबर थाना ने कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. भोजपुर एसपी कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गयी. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 5 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 14 सिम कार्ड और 27 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं. फर्जी विज्ञापन देकर युवती से ठगी: घटना के संबंध में पीड़िता सुरुचि कुमारी ने साइबर थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक एप पर फर्जी विज्ञापन देकर उसके साथ 29,600 रुपये की ठगी की है. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार किया है. नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी (ETV Bharat) Quikr.com के जरिए ठगी: साइबर थानाध्यक्ष सह डीएसपी अबू सैफी मुर्तजा ने बताया कि शहर के नवादा चौक मोहल्ला निवासी सरुचि कुमारी ने एप पर जॉब के लिए आवेदन किया था. उसके बाद उससे जीएसटी सहित अन्य प्रकिया के पूरी करने के नाम पर 29 हजार 8 सौ रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी. मामले को लेकर सुरुचि कुमारी ने 12 मई 2025 को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार: पुलिस की मानें तो टीम के वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण में मधुबनी के कुछ साइबर अपराधियों का नाम सामने आया है. इसी आधार पर टीम की ओर से मधुबनी में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद सामान (ETV Bharat)

