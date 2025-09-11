वीडियो गेमिंग बना साइबर ठगों का नया हथियार, जानें कैसे कमाई से हाथ धो रहे लोग?
ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. 15-19 साल के युवा ठगों के निशाने पर हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 9:07 PM IST
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट
शिमला: 12 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय वीडियो गेमिंग डे मनाया जाता है. गेमिंग संस्कृति, तकनीकी नवाचारों और इस क्षेत्र से जुड़े सकारात्मक योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है. यह दिन न केवल मनोरंजन के साधन के रूप में वीडियो गेम्स के महत्व को परिभाषित करता है, बल्कि उन्हें शिक्षा, टीमवर्क, समस्या-समाधान और रचनात्मकता के माध्यम के रूप में भी मान्यता देता है.
आमतौर पर वीडियो गेमिंग बच्चों और युवाओं के लिए मस्ती और एंटरटेनमेंट तक सीमित मानी जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वीडियो गेम अब सिर्फ खेलने के लिए हैं, या ये साइबर ठगों का नया मैदान बन गया हैं? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गेमिंग ऐप्स के जरिए न सिर्फ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि लाखों की ठगी भी की जा रही है.
बेटिंग ऐप का झांसा
शिमला साइबर सेल में हाल ही में एक शिकायत दर्ज हुई. शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप का लिंक मिला. ऐप ने दावा किया कि छोटी रकम लगाकर आसानी से दो गुना कमाई हो सकती है. युवक ने पहले ₹2,000 डाले, और ऐप में बैलेंस बढ़ता दिखा. भरोसा जमने के बाद उसने धीरे-धीरे रकम को बढ़ाना शुरू कर दिया. करीब ₹20,000 तक का निवेश वीडियो गेमिंग एप पर कर दिया, लेकिन बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ. मदद के लिए उसने Instagram पर कमेंट किया तो एक ID ने उसे Telegram पर कॉन्टैक्ट किया. स्कैमर ने भरोसा दिलाकर ₹17,500 और जमा करवाए, लेकिन निवेश किया हुआ पैसा वापस नहीं मिला. आरोपी ने सभी चैट डिलीट कर दिए. आखिर में उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और पूरा पैसा हड़प लिया.
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. दिनेश कहते हैं कि 'आज के समय में मोबाइल बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जा रही है जहां से वापस लाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. चाहे 5 साल का बच्चा हो या 17 साल का किशोर, हमें हर हफ्ते ऐसे केस मिल रहे हैं जिनमें बच्चे इंटरनेट, गेम्स और रील्स के आदी हो चुके हैं.'
क्या कहते हैं आंकड़े?
गेमिंग मानसिक रूप से लोगों को बीमार तो कर रहा है, लेकिन साइबर ठग इससे फ्रॉड को भी अंजाम दे रहे हैं. साइबर ठग हज़ार से लेकर लाखों रुपये तक ऐंठ रहे हैं. शिमला साइबर सेल के पास दर्ज बेटिंग ऐप वाले केस में ही लोगों को करीब 40 हजार तक का नुकसान हुआ. वर्ष 2024 में शिमला साइबर सेल को कुल 32,000 कॉल्स साइबर फ्रॉड की शिकायतों के लिए आईं, जिनमें 648 मामले सिर्फ गेमिंग ऐप से जुड़े थे, इनमें से 79 मामले शिमला जिले में दर्ज हुए. वहीं, बात अगर वर्ष 2025 की करें तो में 1 सितंबर तक कुल 46,000 कॉल्स दर्ज हो चुकी हैं. इनमें से 423 मामले गेमिंग ऐप फ्रॉड से जुड़े हैं, जबकि शिमला जिले में ही 59 केस आए. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 15 से 19 साल के युवाओं के 10 मामले 2025 में दर्ज हुए हैं.
'तीन पत्ती जैसी गेम्स से हो रहा फ्रॉड'
DSP साइबर सेल विपिन कुमार का कहना है कि 'ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादातर आर्थिक अपराध होते हैं. इसमें बच्चों को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है. ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए मनोरंजन का अच्छा साधन है. इसके ग्राफिक्स आकर्षक होते हैं, इसके कारण बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. क्विज और स्टडी से संबंधित गेम्स से बच्चों को फायदा भी होता है, लेकिन कई गेम्स ऐसी हैं जिनका नाकारात्मक प्रभाव भी है. कई माता-पिता ने बच्चों को गेमिंग की अनलिमिटेड फ्रीडम दे रखी है. सबसे ज्यादा फ्रॉड मनी गेमिंग में हो रहे हैं. बच्चे ज्यादातर मनी गेम्स नहीं खेलते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पैसा लगाकर गेम्स जीतने या अगली स्टेज में जाने का लालच दिया जाता है. तीन पत्ती जैसी गेम्स के जरिए लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है. इसमें शुरुआत में लोगों से गेम के जरिए छोटा निवेश करवाया जाता है और उन्हें गिफ्ट भी दिया जाता है. गेम का एडिक्ट होने पर लोग अधिक पैसा लगाने लगते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन गेमिंग से दूरी बनाए रखें. अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेमिंग करता है तो उसपर चेक जरूर रखें.'
गेमिंग के शोक को बना रहे हथियार
साइबर सेल के अनुसार 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करने से पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाती है. डीएसपी विपन कुमार का कहना है कि 'हमारे पास 2024 में कुल 32 हज़ार और 2025 (सितंबर तक) में लगभग 46 हज़ार कॉल्स साइबर फ्रॉड की शिकायतों के लिए आ चुकी हैं. इनमें बड़ी संख्या गेमिंग ऐप्स से जुड़ी है. ज़्यादातर ठग सोशल मीडिया और गेमिंग के शौक को हथियार बनाकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं. हमारी अपील है कि लोग सावधान रहें, बच्चों को गेमिंग ऐप्स पर पैसे लगाने से रोकें और अगर ठगी हो तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर संपर्क करें.'
कैसे ठग रहे हैं साइबर अपराधी
- Betting apps के नाम पर लोगों को लालच देना.
- सोशल मीडिया (Instagram/Facebook) पर मोनेटाइजेशन का झांसा.
- फेक गेमिंग क्वाइन और रिवार्ड प्वाइंट का लालच.
- Telegram/WhatsApp पर लिंक भेजकर अकाउंट हैक करना.
- फेंटेंसी गेम्स के जरिए ठगी.
साइबर सेल की टीमें समय समय पर चलाती हैं कैंपेन
डीएसपी विपिन कुमार पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए हिमटेक टीम बनाई है. हमारी टीमें स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण, पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है. शिमला के कई स्कूलों में हमारी टीमें अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती हैं. हमारी यही सलाह रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग की जगह आउटडोर गेमिंग पर ध्यान दिया जाए.
बच्चों और अभिभावकों को क्यों होना चाहिए सतर्क?
IGMC शिमला में डॉक्टर मानते हैं कि गेमिंग एडिक्शन अब बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डाल रहा है. वहीं, साइबर सेल के अनुसार बच्चे और युवा इस ठगी का आसानी से निशाना बन रहे हैं. DSP साइबर सेल विपिन कुमार का कहना बच्चे गेमिंग में पैसा लगाने से बचें. अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखें. किसी भी अंजान लिंक या संदिग्ध ऑफर पर क्लिक न करें.
मानसिक रूप से इस पर क्या असर होता है?
लगातार गेम खेलना एक खतरनाक लत है. शिमला के भट्टाकुफर स्थित साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डॉ. शोभना बताती हैं, 'लगातार स्क्रीन देखने से डोपामिन का असंतुलन होता है, जिससे दिमाग 'instantly rewarding behavior' का आदी हो जाता है. इंसान में धैर्य, स्थिरता और भावनात्मक नियंत्रण की कमी आ जाती है. नींद में बाधा, सामाजिक दूरी, और वास्तविकता से कटाव जैसे लक्षण आम हो जाते हैं. कुछ मामलों में ये Game Addiction Disorder बन जाता है, जिसे WHO ने भी मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा है.'
ये भी पढ़ें: 'पुष्पा' से भी खतरनाक है ये गैंग, न पुलिस पकड़ पा रही न वन विभाग, आंगन से चंदन के पेड़ कर लेता है चोरी