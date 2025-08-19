ETV Bharat / state

ऑनलाइन ऑर्डर के डिलीवरी बॉक्स से भी ठगी का शिकार बना रहे स्कैमर, ऐसे बचें - CYBER FRAUD

जानिए कैसे फ्रॉड डिलीवरी बॉक्स के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं...

डिलीवरी बॉक्स से भी ठगी
डिलीवरी बॉक्स से भी ठगी (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 12:27 PM IST

जयपुर : आज की भागदौड़ भारी जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों का शौक भी है और मजबूरी भी. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय तो कई सावधानियां रखनी जरूरी होती ही हैं ताकि कोई साइबर अपराधी आपको चूना नहीं लगा दे. कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जिस बॉक्स में डिलीवरी आती है, वह बॉक्स भी साइबर ठगी का कारण बन सकता है. डिलीवरी बॉक्स पर आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होती है, जिसका उपयोग कर साइबर ठग आपको चूना लगा सकते हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आमजन से अपील की है कि इन डिलीवरी बॉक्स को फेंकने से पहले इस पर दर्ज आपकी निजी जानकारी को नष्ट करना जरूरी है, ताकि इसका उपयोग कोई स्कैमर साइबर अपराध के लिए नहीं कर सके.

डेटा चोरी का जरिया बन रहे डिलीवरी बॉक्स : एसपी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह का कहना है कि डिलीवरी बॉक्स डेटा चोरी का जरिया बन रहे हैं. डिलीवरी बॉक्स सिर्फ पैकेज नहीं, आपकी पहचान भी लिए होते हैं. आमतौर पर डिलीवरी बॉक्स को हम बाहर फेंक देते हैं, जिन पर हमारा नाम, पता, मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी लिखी होती है. इस जानकारी को हासिल कर साइबर स्कैमर ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए डिलीवरी बॉक्स को बाहर फेंकने से पहले इस पर दर्ज निजी जानकारी को नष्ट करना जरूरी है ताकि आप साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बच जाएं.

फीडबैक या डिस्काउंट के नाम पर ठगी का खेल : उन्होंने बताया कि डिलीवरी बॉक्स से डेटा चोरी कर साइबर अपराधी ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं. इन बॉक्स पर छापे नाम और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी के जरिए साइबर ठग लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं. साइबर अपराधी आपके नंबर पर लिंक भेजकर ऑनलाइन शॉपिंग के फीडबैक या डिस्काउंट का झांसा देते हैं. जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है. मेलवेयर के जरिए साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं.

ऐसे कर सकते हैं साइबर ठगी की शिकायत : एसपी शांतनु कुमार सिंह का कहना है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. इसके साथ ही पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. साइबर ठगी का शिकार होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट की जा सकती है. इसके साथ ही वाट्सएप हेल्पलाइन 9256001930, 9257510100 पर भी शिकायत दी जा सकती है.

CHEATING THROUGH ONLINE ORDERONLINE ORDER DELIVERY BOXES FRAUDडिलीवरी बॉक्स से ठगीCYBER FRAUD

