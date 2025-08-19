रांची: राजधानी में औसतन हर दिन एक या दो साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला रांची के सिंह मोड़ के रहने वाले एक युवक से साइबर अपराधियों ने 8.51 लाख की ठगी कर ली है. इसे लेकर पीड़ित ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के हटिया सिंह मोड़ निवासी रंजीत कुमार रंजन से साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम और फर्जी इनवेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से 8.51 लाख रुपए की ठगी कर ली है. इस संबंध में रंजीत कुमार रंजन ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

रंजीत की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि 11 दिसंबर 2024 को उन्हें पूजा शर्मा नामक महिला ने फोन किया और उन्हें एक टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करवाया. ऑनलाइन रिव्यू के बदले पैसे कमाने का ऑफर दिया गया. बाद में एक अन्य महिला दीया शर्मा, जो कथित रूप से टीम प्लस एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थी, ने उन्हें और अधिक पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने को कहा.

शुरुआती निवेश पर कुछ लाभ मिलने के बाद उन्हें भरोसा हो गया और उन्होंने 19 हजार, 51 हजार और करीब दो लाख रुपए तक निवेश किया. इसके बाद उन्हें एक और टेलीग्राम चैनल ट्रस्ट पायलट और डेल्टा अकाउंट से जोड़ा गया. जहां उन्हें इन्वेस्टमेंट के एवज में लाखों रुपये मिलने का झांसा दिया गया.

रंजीत कुमार ने बताया कि उनका कुल इन्वेस्टमेंट बढ़कर 19.24 लाख रुपए तक हो गया था, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनके अकाउंट को बैड अकाउंट घोषित कर दिया गया और कहा गया कि विड्रॉल के लिए उन्हें और 9.16 लाख रुपए जमा करने होंगे.

शिकायत में यह भी बताया गया कि इस ठगी में शामिल कुछ अन्य नाम जैसे भावेश प्रजापति, विक्रम शर्मा और सुमित बंसल भी सामने आए हैं. रंजीत ने अब साइबर थाना से निवेदन किया है कि इस पूरे गिरोह की जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

साइबर पुलिस कर रही जांच शुरू

साइबर थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि मामला गंभीर है और शुरुआती जांच के लिए टेक्निकल टीम को टास्क सौंपा गया है. टेलीग्राम चैनलों, मोबाइल नंबरों और फर्जी कंपनियों की गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है.

