ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 81.75 लाख की ठगी, वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया वारदात को अंजाम

पुलिस आयुक्त कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 4:05 PM IST 2 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग एप के जरिए बड़े मुनाफा का झांसा देकर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने पीड़ित को ऑनलाइन ट्रेडिंग एप में निवेश करने पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर 81.75 लाख रुपए का चूना लगा दिया. जब उसने रुपए वापस मांगे, तो फोन उठाना बंद कर दिया और वाट्सएप पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. इस संबंध में पीड़ित ने जयपुर के सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. थाने की साइबर टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है. मोबाइल पर लिंक भेजकर जोड़ा वाट्सएप ग्रुप में: सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि एक शख्स ने 81.75 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर है. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल नंबर को एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया. इसके बाद ग्रुप में आए एक लिंक पर क्लिक कर ट्रेडिंग एप इंस्टॉल करवाई गई. उन्होंने निवेश पर रकम दोगुनी होने का झांसा दिया. उसने कुल मिलाकर 81.75 लाख रुपए की रकम जमा करवाई. पढ़ें: साइबर फ्रॉड से 6 माह में किया 26 करोड़ का ट्रांजेक्शन, लाखों रुपए और गोल्ड बरामद, 2 ठग गिरफ्तार