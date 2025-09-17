ETV Bharat / state

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 81.75 लाख की ठगी, वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया वारदात को अंजाम

ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का लालच दे ठगों ने एक व्यक्ति को 81.75 लाख रुपए का चूना लगा दिया.

Police Commissioner's Office, Jaipur
पुलिस आयुक्त कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग एप के जरिए बड़े मुनाफा का झांसा देकर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने पीड़ित को ऑनलाइन ट्रेडिंग एप में निवेश करने पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर 81.75 लाख रुपए का चूना लगा दिया. जब उसने रुपए वापस मांगे, तो फोन उठाना बंद कर दिया और वाट्सएप पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. इस संबंध में पीड़ित ने जयपुर के सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. थाने की साइबर टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है.

मोबाइल पर लिंक भेजकर जोड़ा वाट्सएप ग्रुप में: सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि एक शख्स ने 81.75 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर है. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल नंबर को एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया. इसके बाद ग्रुप में आए एक लिंक पर क्लिक कर ट्रेडिंग एप इंस्टॉल करवाई गई. उन्होंने निवेश पर रकम दोगुनी होने का झांसा दिया. उसने कुल मिलाकर 81.75 लाख रुपए की रकम जमा करवाई.

पढ़ें: साइबर फ्रॉड से 6 माह में किया 26 करोड़ का ट्रांजेक्शन, लाखों रुपए और गोल्ड बरामद, 2 ठग गिरफ्तार

रोज बताई जाती पैसा कमाने की तरकीब: पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वाट्सएप पर आए मैसेज पर क्लिक करने के बाद उसका नंबर ऑनलाइन ट्रेडिंग एप के ग्रुप में जुड़ गया. आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग एप डाउनलोड कर पैसा कमाने की नई-नई तरकीबें बताई. वह आरोपियों के झांसे में आकर उनके बताए अनुसार रकम जमा करवाता रहा. उसने आरोपियों के कहे अनुसार, बैंक खातों में कुल 81.75 लाख रुपए जमा करवाए. इसके बाद रकम वापस मांगने पर फोन उठाना बंद कर दिया. वाट्सएप पर उसका नंबर ब्लॉक कर उसे ग्रुप से भी हटा दिया.

पढ़ें: भीलवाड़ा में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1.74 करोड़ की साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की अपील, सावधान रहें, सुरक्षित रहें: थानाधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि साइबर अपराधी तरकीब बदलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने आमजन से अपील की है कि अंजाम नंबर से आए लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और किसी भी ट्रेडिंग एप में बिना पड़ताल के रकम जमा नहीं करवानी चाहिए. साइबर ठगी की वारदात होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन और पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने की भी अपील की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CYBER FRAUD CASE IN JAIPURFRAUD OF SEVERAL LAKHS IN JAIPURFRAUD IN THE NAME OF TRADINGTRADING APP SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.