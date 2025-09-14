ETV Bharat / state

नूंह में रातों-रात कोई बना लखपति तो कोई करोड़पति, वॉलेट में अचानक आई छप्पर फाड़ रकम

नूंह में कई खाता धारकों के पेमेंट एप वॉलेट में मोटी रकम आई. मामला साइबर फ्रॉड या सर्वर में गड़बड़ी का? जांच में जुटी पुलिस.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 5:51 PM IST

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में कई खाताधारकों के पेमेंट एप वॉलेट पर एक नहीं कई-कई बार लाखों-लाख रुपये के क्रेडिट होने का मैसेज आया. किसी के खाते में लाखों के तो किसी के खाते में हजारों का मैसेज आ गया. जैसे ही खाता धारकों ने खाते में मोटी रकम देख, सभी के होश उड़ गए. कई लोग दौड़े-दौड़े थाने पहुंचे तो कोई साइबर हेल्पलाइन में कॉल लगा रहा था. कोई अपने जानकारों के पास पहुंचा. शिकायत मिलते ही पुलिस की साइबर सेल ने खातों में आई राशि को होल्ड कर जांच शुरू कर दी है.

अचानक आया कैश : नूंह में गुरुवार रात एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवा एप यूजर्स के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए का कैश आ गया. बिना लेन-देन करे ही अचानक रकम एप के वॉलेट में दिखाई दी तो लोगों के होश उड़ गए.

मेडिकल स्टोर के संचालक के खाते में 1.13 करोड़ः एक मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र के खाते में तो 1.13 करोड़ रुपए शो हुए. इसके अलावा कई अन्य यूजर्स के वॉलेट में लाखों रुपए शो हुए. पूरे जिले में रात में ऐप में ये खेल चलता रहा. रात 3 बजे मैसेज शो होना शुरू हुए. लेकिन सुबह 8 बजे जब व्यापारियों ने रात में हुए ट्रांजैक्शन को अपने ऐप के वॉलेट से बैंक अकाउंट या दूसरे यूजर को ट्रांसफर करना चाहा तो वह फेल दिखाई देने लगा. रुपए फंसते देख उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी.

पुलिस ने जारी की एडवाइजरीः खाताधारकों की शिकायत पर पुलिस की आईटी और साइबर टीम तुरंत एक्टिव हुई. मामले की जांच के साथ ही एक एडवाइजरी जारी की गई कि यह एक फ्रॉड है, किसी भी सूरत में ट्रांजैक्शन स्वीकार न करें. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एप अथॉरिटी से भी जानकारी मांगी गई है कि यह क्या मामला है और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं.

एक के खाते में 24 लाख का अपडेट आयाः नूंह के मरोड़ा के रहने आसिफ ने बताया कि "उसके घर के पास जलेबी बनाने वाले इमरान की दुकान है. इमरान भी पेमेंट एप यूज करता है. शुक्रवार की सुबह जब उसने अपना एप का वॉलेट चेक किया तो उसमें 24 लाख रुपए शो हो रहे थे. इतनी बड़ी रकम देखकर वह डर गया. तुरंत मेरे पास आया और मामले की जानकारी दी. इसके बाद हमने 1930 पर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी."

कई लोगों का वॉलेट हो चुका है सस्पेंडः मरोड़ा के ही रहने वाले सुरेंद्र ने बताया कि "उसका गांव में शर्मा नाम से मेडिकल स्टोर है. गुरुवार-शुक्रवार की रात उसके वॉलेट में 1.13 करोड़ रुपए शो होने लगे. यह देख उसने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा. पुलिस ने उससे कहा कि वॉलेट से छेड़छाड़ मत करना, यह फ्रॉड हो सकता है. हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है, जांच कर रहे हैं." मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र ने बताया कि "शुक्रवार दोपहर से उसका वॉलेट एप सस्पेंड शो हो रहा है. इसमें उसके 5600 रुपए भी फंस गए हैं."

क्या बोले नूंह एसपीः बता दें कि जैसे ही यह मामला पुलिस तक पहुंचा, साइबर और आईटी सेल तुरंत एक्टिव हुई. एएसपी आयुष यादव ने तुरंत एडवाइजरी जारी की. एसपी ने बताया कि "गुरुवार से नूंह और पलवल जिले में एक फ्रॉड हो रहा है. इसमें लोग व्यापारियों और पेट्रोल पंपों पर जाकर दुकानदारों को लालच दे रहे हैं कि वे अभी उन्हें लाखों की पेमेंट कर रहे हैं, उन्हें सामान और कुछ पैसे दे दीजिए. कृपया, कोई भी लेनदेन न करें, यह फ्रॉड है."

