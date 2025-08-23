ETV Bharat / state

बालोद में सायबर फ्रॉड: फाइल की लिंक ओपन करना पड़ा भारी, खाते से निकल गए 12 लाख - CYBER FRAUD IN BALOD

सायबर सेल की मदद से पुलिस ने बिहार के जमुई से आरोपियों को गिरफ्तार किया.

बालोद में सायबर फ्रॉड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 3:06 PM IST

बालोद: सायबर ठगी की एक और घटना डौंडी लोहारा से सामने आई है. यहां फर्जी फाइल की लिंक भेजकर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी से 12 लाख 13 हजार की ठगी कर ली. ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए ठगों ने बड़े ही शातिराना अंदाज चुना.

सायबर ठगी का शिकार हुआ बुजुर्ग: बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि आरोपियों ने प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी फर्जी फाइल की लिंक पीड़ित को भेजी. पीड़ित ने जैसे ही फाइल की लिंक को ओपन किया उसका मोबाइल फोन हैक हो गया. आरोपियों ने पीड़ित का फोन हैक होने के बाद उसके खाते से कुल 12 लाख 13 हजार रुपए की अवैध तरीके से निकासी कर ली. पीड़ित शख्स से ज्यादा जानकारी होने के चलते इस सायबर ठगी के जाल में फंस गया.

फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही खाते से पैसा गायब: बालोद पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को फंसाने के लिए पीएम किसान योजना के नाम की एप्लीकेशन फाइल बनाकर मोबाइल पर भेजी. पीड़ित ने जैसे ही फाइल को क्लिक किया उसका फोन हैक हो गया. फोन हैक करने वालों ने उसके खाते से 12 लाख से ज्यादा की निकासी कर ली.

बिहार के जमुई से आरोपी गिरफ्तार: बालोद पुलिस ने सायबर सेल की मदद से 3 आरोपियों को बिहार के जमुई से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया की डौंडी लोहरा थाना और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने दूसरे राज्य बिहार में जाकर सभी को गिरफ्तार किया.

आरोपियों ने ई सिम रखने के ऑप्शन वाले मोबाइल का उपयोग किया था. पीड़ित को फेक एप्लीकेशन किसी थर्ड पर्सन ने दिया था. पीड़ित ज्यादा जानकार नहीं थे इसी बात का फायदा आरोपियों ने उठाया. बिहार के जमुई जिले से हमने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है: योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक

कैसे हुआ खुलासा: पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि तीनों आरोपियों के पास से मोबाइल, चेक बुक, पासबुक, 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किया है. पकड़े गए लोगों के पास से 15 लाख की नकदी भी मिली है. सायबर ठगी करने वाले लोग लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे जप्त कर लिया गया है.

आरोपियों को पकड़ने के लिए हमने बिहार के जमुई में कैंप किया. मुखबिर की सूचना पर अहम जानकारियों को जमा किया जिसके बाद हमने कार्रवाई की. पकड़े गए आरोपियों के नाम नीतीश कुमार दास, अरविंद कुमार दास और राकेश कुमार दास है जो की जमुई बिहार के रहने वाले हैं: योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक

रिटायर बीएसपी कर्मी को ठगा: ठगी के शिकार हुए शख्स का नाम दिलीप मेश्राम है. दिलीप मेश्राम बीएसपी से रिटायर हुए हैं. आरोपियों ने इनके मोबाइल फोन को हैक ओटीपी जेनरेट किया और यूपीआई के जरिए 12 लाख से ज्यादा की रकम उड़ा ली. जांच में पुलिस ने जब डिजिटल ट्रांसफर के डेटा बाकि जानकारियों को खंगाला तो पता चला कि आरोपी बिहार के जमुई जिले में बैठे हैं. आरोपियों से पूछताछ के बाद उनको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.


