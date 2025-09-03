मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थानाक्षेत्र के एक छोटे से गांव टिकैता में मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने तीन देशों में फैले साइबर बदमाशों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि गिरोह ने दो साल में दस करोड़ से ज्यादा की ठगी की है.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी, लेकिन मौके से मास्टर माइंड परवेज अंसारी के पिता निजामुद्दीन अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है. मास्टर माइंड परवेज अंसारी व उसका साथी नेपाली नागरिक रवि यादव भागने में सफल रहा. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में साइबर ठगी में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान बरामद हुआ.
10 लाख जीमेल आईडी व पासवर्ड मिले : साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर ने मंगलवार को बताया कि गुप्त सूचना पर सोमवार की देर रात की गई छापेमारी के दौरान साइबर फ्रॉड के ठिकाने से बरामदगी में करीब 10 लाख जीमेल आईडी व पासवर्ड, स्कॉर्पियो, मैक्सिको नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस, यूक्रेन का एजुकेशन सर्टिफिकेट, 28 एंड्रॉयड मोबाइल, 32 एटीएम कार्ड, 182 ब्लैंक स्मार्ट कार्ड, सीपीयू, मॉनिटर, बायोमैट्रिक मशीन, पासबुक, चेकबुक, प्रिंटर, वाई-फाई राउटर, कैश 30 हजार रुपये, स्कॉर्पियो वाहन समेत कई संदिग्ध दस्तावेज व उपकरण शामिल हैं.
''जांच में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड परवेज़ अंसारी है, जिसमें नेपाल निवासी रवि यादव व अन्य अज्ञात लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं. बरामद सीपीयू की तकनीकी जांच में लगभग 10 लाख जीमेल आईडी और कोड मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी और साइबर अपराधों में किया जाता था.''- अभिनव परासर, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर थाना
साइबर फ्राॅड गैंग का सफल उद्भेदन, Mexico के नागरिक का DL, Ukraine का एजुकेषन सर्टिफिकेट, दस लाख फर्जी Gmail Account, Blank Smart card, Android Mobile, ATM Card, Pass Book, Scorpio एवं अन्य संदिग्ध सामान बरामद।— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) September 2, 2025
.
.@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari… pic.twitter.com/MlFJjkbsnI
अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर विशेषज्ञों की ली जा रही मदद : साइबर थाना मोतिहारी की टीम ने बताया कि जब्त सभी समानों की तकनीकी व वैज्ञानिक जांच की जा रही है और विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. गिरोह के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.
बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश : इनके ठिकाने से यूक्रेन, मैक्सिको व नेपाल से संबंधित अलग-अलग प्रवृति के दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस उन सबकी जांच गंभीरता से कर रही है. मामले में आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेने की कवायद चल रही है. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले की समीक्षा की है. साइबर डीएसपी अमोघ परासर ने कहा कि इस कार्रवाई से एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला, SP के नंबर से फोन कर वसूली, दो शातिर गिरफ्तार
बिहार में विस्फोटक हुआ साइबर क्राइम, 3 साल में तीन गुना बढ़े केस