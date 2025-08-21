कानपुर: उत्तर प्रदेश में रोजाना साइबर ठगी के शिकार भोले भाले लोग हो रहे हैं. ये ठग नए नए तरीके इजाद कर ठगी कर रहे हैं. लोग अनजाने में इनके शिकार बन जा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया है यहां होम्योपैथिक विभाग के सेवानिवृत कर्मी के साथ एक मोबाइल दुकानदार ने सिम खराब होने की बात कह कर पहले झांसे में लिया और फिर बैंक में रजिस्टर्ड नंबर को बदलकर यूपीआई व बैंक से संबंधित एप में रजिस्ट्रेशन कर 42 लाख रुपए की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी छह महीने बाद होने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस की मदद ली और महज 24 घंटे में आरोपी को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

पुरानी सिम खराब होने की बात कहकर बदल दिया नंबर

दरअसल 20 अगस्त को रिटायर्ड कर्मचारी औसाफ अहमद ने साइबर थाने में एक लिखित तहरीर दी. जिसमें उन्होंने बताया कि वह अक्सर अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज कराने के लिए यतीमखाना चौराहे पर स्थित मोबाइल शॉप इंशा टेलीकॉम पर जाया करते थे. बीते फरवरी महीने में भी वह मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मोहम्मद इस्लाम के शॉप पर पहुंचे थे. इस बार मोहम्मद इस्लाम ने उन्हें बताया कि उनकी सिम खराब हो चुकी है और इसे बदलना पड़ेगा. फिर उसने भ्रमित कर बैंक में रजिस्टर्ड सिम को लेकर एक दूसरा नया नंबर दे दिया. करीब 6 माह बाद जब उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो जानकारी हुई की खाते में जमा पेंशन व फंड की राशि निकाली जा चुकी है.

औसाफ ने अपने साथ ठगी की जानकारी होने पर आनन-फानन में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने इस पूरे मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने 5 लाख 700 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, 2 सिम, 13 डेबिट/क्रेडिट कार्ड व एक आधार कार्ड बरामद किया है.

ऐसे दिया ठगी की घटना को अंजाम: एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि, आरोपी मोहम्मद इस्लाम ने पूछताछ में बताया कि जतिन खाना चौराहे पर उसकी इंशा टेलीकॉम के नाम से मोबाइल की दुकान है. जिस पर औसाफ अहमद अक्सर रिचार्ज करने के लिए आते थे. उन्होंने बताया कि, कोरोना के समय से आरोपी पर काफी कर्ज था और उस बीच जब पीड़ित ने उनकी दुकान पर आना-जाना शुरू किया तो उसने कर्ज से निजात पाने का एक तरीका सूझा.

फरवरी के महीने में जब औसाफ अहमद अपनी मोबाइल सिम रिचार्ज कराने आरोपी की दुकान पर पहुंचे. यहां आरोपी ने उनकी सिम खराब होने की बात कहकर उन्हें दूसरी सिम दे दी और फिर पुरानी सिम को अपने मोबाइल में डालकर देखा तो उसे एक मैसेज मिला जिसके जरिए खाते में 42 लाख रुपए होने की जानकारी हुई. इसके बाद आरोपी बैंक से संबंधित ऐप पर यूपीआई का रजिस्ट्रेशन कर अपने पूर्व परिचित मृतक मोहम्मद शकील निवासी शुक्लागंज उन्नाव के खाते में करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए. मृतक का खाता भी आरोपी के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था. वहीं शेष ठगी की धनराशि करीब 10 लाख रुपए से उसने अपने अलग-अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान किया. बाकी के करीब 6 लाख रुपए को शेयर मार्केट के एप के जरिए इंट्रा-डे पर निवेश कर दिया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद जहां जेल भेज दिया है. वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख रुपए की राशि को फ्रिज कराया गया है.

