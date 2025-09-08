साइबर ठगों की नई चाल, RTO चालान-वेडिंग इन्विटेशन के नाम पर लोगों से हो रहा फ्रॉड
हिमाचल में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है.
धर्मशाला: साइबर ठग लोगों को ठगने के आए दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं. भले ही लोग जागरूक हों, लेकिन शातिर ठग किसी न किसी बहाने लोगों को अपने झांसे में लेकर अपना शिकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं. इस वर्ष की बात करें तो अब तक साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में साइबर ठगी की आठ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. आठ महीनों में शातिरों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाकर करीब 7 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है.
साइबर ठग अब बैंक ऐप को एक्टिवेट करने के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं. साइबर ठगों के निशाने पर सीनियर सिटीजन हैं. फेक अकाउंट पर लड़की की फोटो लगाकार लोगों को गुमराह किया जा रहा है. एएसपी साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि आरटीओ चालान, वेडिंग इन्विटेशन के नाम पर एपीके फाइल लोगों को भेजकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. साइबर पुलिस ने बताया सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर मोबाइल पर कोई न कोई लिंक और एपीके फाइल भेजी जा रही है. गलती से भी इन लिंक को न दबाएं और न ही कोई एपीके फाइल डाउनलोड करें. ट्रेडिंग के लिए थर्ड पार्टी एप का इस्तेमाल न करें. इसके लिए वेरिफाई और सही एप का ही इस्तेमाल करें.
एपीके फाइल डाउनलोड होने पर करें मोबाइल स्कैन
एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि मोबाइल में गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाने पर अच्छे एंटी वायरस से मोबाइल को स्कैन करें. साथ ही मोबाइल की सेंटिंग में जाकर ऑटो डाउनलोड की ऑप्शन को ऑफ कर दें. ठगी के उद्देश्य से साइबर ठग लोगों को को निवेश में अच्छे मुनाफे का लालच देते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बनाए गए ग्रुप्स में जोड़ते हैं. यदि आपको किसी ऐसे गुप्स में जोड़ा जाता है तो ध्यान रखें कि उसमें कई लोग ठग होते हैं, जबकि आम लोग कुछ एक ही होते हैं.
इस साल सात करोड़ की ठगी
एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि इस वर्ष साइबर ठगी की अब तक 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 7 करोड़ रुपये की राशि ठगी गई है. ज्यादातर सीनियर सिटीजन को शिकार बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर आने वाले प्रलोभन वाले विज्ञापनों से बचें, यदि किसी को स्टॉक ट्रेडिंग करनी हो तो जायज प्लेटफार्म से करें, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं.
