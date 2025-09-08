ETV Bharat / state

साइबर ठगों की नई चाल, RTO चालान-वेडिंग इन्विटेशन के नाम पर लोगों से हो रहा फ्रॉड

धर्मशाला: साइबर ठग लोगों को ठगने के आए दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं. भले ही लोग जागरूक हों, लेकिन शातिर ठग किसी न किसी बहाने लोगों को अपने झांसे में लेकर अपना शिकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं. इस वर्ष की बात करें तो अब तक साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में साइबर ठगी की आठ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. आठ महीनों में शातिरों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाकर करीब 7 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है.

साइबर ठग अब बैंक ऐप को एक्टिवेट करने के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं. साइबर ठगों के निशाने पर सीनियर सिटीजन हैं. फेक अकाउंट पर लड़की की फोटो लगाकार लोगों को गुमराह किया जा रहा है. एएसपी साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि आरटीओ चालान, वेडिंग इन्विटेशन के नाम पर एपीके फाइल लोगों को भेजकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. साइबर पुलिस ने बताया सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर मोबाइल पर कोई न कोई लिंक और एपीके फाइल भेजी जा रही है. गलती से भी इन लिंक को न दबाएं और न ही कोई एपीके फाइल डाउनलोड करें. ट्रेडिंग के लिए थर्ड पार्टी एप का इस्तेमाल न करें. इसके लिए वेरिफाई और सही एप का ही इस्तेमाल करें.

साइबर ठगों की नई चाल (ETV Bharat)

एपीके फाइल डाउनलोड होने पर करें मोबाइल स्कैन