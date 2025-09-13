ETV Bharat / state

अनजान नंबर से आए मैसेज पर दिलचस्पी दिखाना महिला को पड़ा भारी

आज के दौर में कम समय में लोग ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं. इसी चक्कर में वे सायबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं.

FRAUD CASE CHHATTISGARH
बिलासपुर सायबर फ्रॉड (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में इस समय सायबर फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं. पुलिस के मुताबिक ज्यादातर पढ़े लिखे लोग आसानी से सायबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं जो काफी चिंता वाली बात है. ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में सामने आया है. जहां एक महिला से 16 लाख रुपये की ठगी हो गई.

टिकरापारा स्थित जलाराम मंदिर के पास रहने वाली 40 वर्षीय महिला परविंदर कौर के वॉट्सएप नंबर को किसी ने अनजान ग्रुप में जोड़ दिया. महिला ने अपने वॉट्सएप नंबर को उस ग्रुप से एक्जिट नहीं किया और उसी ग्रुप में बनी रही. जिसका खामियाजा महिला को 16 लाख रुपये चुका कर करना पड़ा. जिसके बाद महिला थाने पहुंची और अंजान लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

बिलासपुर सायबर फ्रॉड (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिला से 16 लाख की ठगी: बिलासपुर कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया महिला ने खुद के साथ साढ़े 16 लाख के सायबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक "महिला का मोबाइल नंबर किसी वॉट्सएप ग्रुप में एड कर दिया गया. उसमें ट्रेडिंग रिलेटड इंफोर्मेशन दिया जाता था. महिला ने एक हफ्ते तक ग्रुप को ऑब्जर्व किया. इसके बाद महिला ने ग्रुप में दिए एप में दिलचस्पी दिखाई. जिसके बाद महिला को एपीके फाइल की लिंक दी गई. महिला ने प्ले स्टोर से एप डाउनलोड किया और उसमें लगभग साढ़े 16 लाख रुपये इंवेस्ट कराए. महिला ने ग्रुप एडमिन से अपने पैसे वापस लेने की बात कही. लेकिन पैसे वापस नहीं मिले. जिसके बाद महिला ने बिलासपुर कोतवाली थाने मे केस दर्ज कराया."

बिलासपुर पुलिस की सायबर फ्रॉड से जागरूक रहने की अपील: सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस सायबर फ्रॉड को लेकर कैंपेन चला रही है. बिलासपुर में चेतना विरुद्ध सायबर फ्रॉड को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है. सायबर फ्रॉड में ज्यादा पढ़े लिखे लोग शिकार हो रहे हैं. कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड ना करें. वेबसाइट की ऑथेनटिसिटी चेक करें. किसी भी नए एप को डाउनलोड करने से बचें.

