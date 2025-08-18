इंदौर : शहर की एक फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुए दंपति को डिजिटल हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई है. दोनों एक फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिन्हें एक फोन कॉल ने काफी डरा दिया था. फोन करने वाले ठग ने कहा कि वह कोलाबा पुलिस से बोल रहा है और कंपनी डायरेक्टर्स की सिम से देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. हालांकि, दंपति की जागरूकता के चलते यह बड़ी घटना होने के पहले ही पुलिस उनके पास पहुंच गई.

आपकी सिम से हो रही देश विरोधी गतिविधि

दरअसल, ये घटना इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में रहने वाले सूद दंपति के साथ घटी. दोनों फाइनेंस कंपनी में डायरेक्टर हैं. सबसे पहले एक अज्ञात नंबर से मोनिका सूद को फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा, '' मैं कोलाबा पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बोल रहा हूं. मुझे इस बात की जानकारी लगी है कि आपके फोन की सिम का काफी दुरुपयोग हो रहा है और उस सिम के माध्यम से द्वारा लोगों को डराया धमकाया गया है. साथ ही उस सिम के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया है, जिसके चलते आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो चुका है.''

एडिशनल डीसीपी से शिकायत करते मोनिका सूद के पति सुदीप सूद (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली थाना प्रभारी, मां से दुख बांटा, फिर सामने आई ये कहानी

कार्रवाई से बचना है तो कोलाबा आना पड़ेगा

ठग ने आगे कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आपको कोलबा आना पड़ेगा. ये बात सुनकर मोनिका डर गईं और उन्होंने सबसे पहले पति सुदीप सूद को मामले की जानकारी. इसके बाद प्रदीप ने ठग से फोन पर बात की, पर ठग ने उन्हें भी डराया. ठग ने कहा कि दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों ने समझदारी से काम लेते हुए मामले की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को दी.

यह भी पढ़ें- नींद खुलने पर हमला करने की थी पूरी तैयारी, रिटायर्ड जज के यहां घुसे नकाबपोश

फ्रॉड का नंबर ट्रेस कर रही पुलिस

जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने दंपति को आश्वासन दिया कि इस तरह के कॉल फर्जी होते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा. जानकारी लगते ही क्राइम ब्रांच की टीम सूद दंपति के घर पहुंच गई और तभी धमकाने वाले फ्रॉड ने फोन काट दिया. इसके बाद एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया मौके पर पहुंचे और दंपति की काउंसलिंग की. साथ ही जिस नंबर से फोन आया था उसे ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है.