आगरा : जिले में तैनात जीआरपी के एक सिपाही से ठगी का मामला सामने आया है. साइबर ​क्रिमिनल ने सिपाही से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहले दोस्ती की, फिर उसे सिंगर बनाने का सपना दिखाया. साइबर ठगों ने खुद को म्यूजिक डॉयरेक्टर बताया और अपने जाने-माने संगीतकारों के साथ फोटो भी सिपाही को शेयर किए.

साइबर ठगों ने सिपाही से म्यूजिक कंपनी की सिक्योरिटी फीस के नाम पर 5.32 लाख रुपये जमा कराए. जीआरपी के सिपाही को जब ठगी का अहसास हुआ तो उसने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है.

साइबर क्रिमिनल ने भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट : जीआरपी में तैनात सिपाही अरुण कुमार शर्मा ने शिकायत में बताया कि इंस्टाग्राम पर मोहम्मद इरफान अली नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी. मोहम्मद इरफान अली ने खुद को म्यूजिक डायरेक्टर बताया था. उसकी आईडी पर भी म्यूजिक डॉयरेक्टर की पोस्ट थी. मोहम्मद इरफान अली ने मेरे गायन की तारीफ की और मुझे काम दिलाने का लालच दिया.

गीत रिकाॅर्ड कराने का दिया ऑफर : उन्होंने बताया कि ठग ने बताया कि उसके कई बड़े संगीतकारों से भी संबंध हैं. उसने मुझे अपने और कई बड़े संगीतकारों के फोटोज भी भेजीं. मुझे बड़ा सिंगर बनाने का सपना दिखाया. इसके बाद उसने गीत रिकाॅर्ड कराने का ऑफर दिया. जिसमें सिक्योरिटी मनी के नाम पर रकम जमा कराने की बात कही. आश्वासन दिया कि सिक्योरिटी मनी तीन माह बाद वापस उसके बैंक खाते में की जाएगी.



साइबर ठगों ने 5.32 लाख रुपये हड़पे : जीआरपी सिपाही ने बताया कि इसके लिए उसने लोन लिया. उन्होंने बताया कि ठगों को 7 अक्टूबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक यूपीआई के माध्यम से 5.32 लाख रुपये भेजे. इसके बावजूद भी मेरा कोई गाना रिकाॅर्ड नहीं कराया गया. जब म्यूजिक डॉयरेक्टर मोहम्मद इरफान अली को मोबाइल पर संपर्क करता तो आरोपी कोई ना कोई बहाना बना देता. सिक्योरिटी मनी के नाम पर जमा कराए रुपयों का तकादा किया तो आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ब्लाॅक कर दिया.







'नाैकरी से निकलवाने की दी धमकी' : जीआरपी सिपाही ने साइबर पुलिस को बताया कि जब भी मैं तकादा करता था तो आरोपी मुझे गैंगस्टर्स से संबंध होने का डर दिखाता था. जिसके बाद मुझे धमकाना शुरू कर दिया. मेरे बार-बार कॉल करके रुपये मांगने पर आरोपी ने मुझे नाैकरी से निकलवाने की धमकी दी. उसने नादिर खान नामक व्यक्ति से काॅल कराकर धमकाया. तब मेरा माथा ठनका कि आरोपी कोई म्यूजिक डॉयरेक्टर नहीं है, साइबर क्रिमिनल है. जिसके बाद उन्होंने साइबर थाना में शिकायत की. इस बारे में डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जीआरपी सिपाही की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है.



'लालच और झांसे में ना आएं लोग' : डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. लोगों से अपील है कि किसी के लालच में न फंसें. अंजान नंबर से आने वाले काॅल पर बात न करें. कभी भी कोई बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर किसी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर धमकाता है तो समझ जाएं कि कुछ भी सही नहीं है. किसी भी तरह के लालच और धमकाने में नहीं आएं. ऐसे कॉल और ठगी करने वालों की तत्काल पुलिस को सूचना दें.



यह भी पढ़ें : सहारनपुर में फर्जी कॉल सेंटर; 56 विदेशी लोगों को धमकाकर की ठगी, चार युवतियों समेत 11 गिरफ्तार