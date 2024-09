ETV Bharat / state

साइबर ठगों ने अपनाया नया तरीका, ऐसे कॉल से रहें सावधान, खाली हो सकता है आपका अकाउंट - New Way of Cyber Fraud

साइबर ठगी का नया तरीका

जयपुर : 'दूरसंचार विभाग आपको सूचित करता है कि आपके मोबाइल नंबर की कई बार रिपोर्ट की गई है. आपके नाम पर पंजीकृत सभी सेवाएं 30 मिनट में निष्क्रिय कर दी जाएंगी. विवरण के लिए 1 दबाएं, सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए 2 दबाएं.' आपके मोबाइल पर इस तरह का कॉल आए तो जल्दबाजी में कॉल पर बताए गए निर्देश फॉलो करने के बजाए सावधानी बरतें, क्योंकि यह साइबर ठगों की नई तरकीब है. जैसे ही आप दिए गए निर्देश के अनुसार कोई प्रतिक्रिया देते हैं. आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और आपके बैंक खाते में जमा कमाई साइबर ठग उड़ा सकते हैं.

हर दिन तरकीब बदल रहे हैं साइबर ठग : साइबर वॉलिंटियर हेमराज सरावता का कहना है कि साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले साइबर ठग हर दिन नई तरकीब से फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अब वे दूरसंचार विभाग के नाम से कंप्यूटर जनरेटेड कॉल कर लोगों को झांसे में ले रहे हैं. अगर कोई इस तरह के कॉल पर बताए गए निर्देशों को फॉलो करता है तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है. इसे भी पढ़ें- आपके मेल पर भी आया गैस एजेंसी अलॉटमेंट का ऑफर तो हो जाएं सावधान! साइबर ठगों की हो सकती है ये नई चाल - Cyber Fraud Case TRAI की ओर से नहीं की जाती ऐसी कॉल : साइबर ठगी की वारदातों के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए राजस्थान पुलिस भी समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी करती है. पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया गया है कि "TRAI के नाम से आ रही कॉल से सावधान. झूठ की दुनिया में धोखा है. आपको TRAI कभी ऐसी कॉल नहीं करता है. आपके पास भी ऐसी कॉल आ रही हैं तो www.sancharsathi.gov.in या www.cybercrime.gov.in पर सूचित करें.