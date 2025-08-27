ETV Bharat / state

लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.29 करोड़ ठगे, CBI अफसर बनकर पिता-पुत्र को जाल में फंसाया - DIGITAL ARREST

वेरिफिकेशन के नाम पर साइबर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए, पुलिस ने जांच शुरू की

लखनऊ के सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगी. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 8:02 PM IST

लखनऊः राजधानी के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले मर्चेंट नेवी से सेवानिवृत्त अधिकारी से 1 करोड़ 29 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शातिर ठगों ने अपने को सीबीआई अधिकारी बताकर पिता-पुत्र को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद मनी लांड्रिंग केस से बचाने के लिए कई खातो में रुपये ट्रांसफर करवा लिये. सेवानिवृत्त अधिकारी व उनके बेटे को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो सरोजनीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

सुरिन्द्र पाल सिंह ने सरोजिनी नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मर्चेन्ट नेवी से सेवानिवृत्त हैं. मेरे साथ पिता हरदेव सिंह रहते है. 20 अगस्त को पिता के मोबाइल नम्बर अज्ञात नम्बर से फोन आया. फोन करने वाले ने सीबीआई आफिसर आलोक सिंह बताया. इसके साथ ही उसने पिता से कहा कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तुम मनी लार्डिंग कर रहे हो. इसके बाद व्हाट्सअप पर कैमरे का फोटो भेजकर मेरे पिताजी को बताया कि तुम डिजिटल अरेस्ट कर लिये गये हो. इसके साथ अन्य नम्बर द्वारा भी डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी गयी. फोन करने वाले व्यक्ति ने मेरे पिताजी को डराकर उनके बैंक आफ इंडिया के खाता व अन्य सूचनाएं वेरीफिकेशन के नाम पर ले ली.

डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें.
डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें. (ETV Bharat)

सुरिंद्र पाल सिंह ने बताया कि जब वह शाम को घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने सारी बात बताई, लेकिन अरेस्ट वारंट के से वह भी डर गया. अरेस्ट होने के डर से अपने बैंक जाकर आरटीजीएस के माध्यम से 21 अगस्त को 32 लाख, 22 अगस्त को 45 लाख, 25 अगस्त को 45 लाख और 26 अगस्त को 7 लाख रुपये ठगो द्वारा बताये खाते में ट्रांसफर कर दिये. अब तक कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपये फ्राडस्टर द्वारा मेरे खाते से विभिन्न खातों मे ट्रांसफर करा लिया गया है. जालसाजों ने बताया था कि शाम तक पैसे वेरीफाई होकर खाते में वापस हो जाएंगे. परन्तु शाम तक पैसे मेरे खाते में वापस नही आये तब ठगी का अहसास हुआ. सरोजनीनगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि रिटायर्ड मर्चेन्ट नेवी अफसर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
