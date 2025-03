ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट कर RBI के पूर्व अधिकारी से 3 करोड़ से अधिक की ठगी, असम और पश्चिम बंगाल के खातों में ट्रांसफर हुई रकम - EX RBI OFFICIAL DUPED IN NOIDA

RBI के पूर्व अधिकारी से 3 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Mar 22, 2025, 1:16 PM IST