ETV Bharat / state

CID की साइबर क्राइम ब्रांच ने अपराधी को देवघर से पकड़ा, ट्रेडिंग ऐप 'CANTILLON' के जरिए की थी 44 लाख की ठगी

रांची: सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच, साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में साइबर क्राइम ब्रांच से झारखंड के देवघर से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी ने 44 लाख की ठगी को अंजाम दिया है.

ट्रेडिंग ऐप 'CANTILLON' के जरिए 44 लाख की ठगी

झारखंड के एक शख्स से ट्रेडिंग एप 'CANTILLON के जरिए 44 लाख की ठगी करने वाले साइबर ठग यशवर्धन कुमार को, देवघर से गिरफ्तार किया गया है. मामले को लेकर अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड के रांची स्थित साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 95/25 दर्ज किया गया था. दर्ज कांड में वादी ने बताया था कि व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें फर्जी ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने का झांसा दिया गया था. जिसमें नकली मुनाफा दिखाते हुए निवेश पर असली रिटर्न का भ्रम पैदा कर कुल 44 लाख रुपए अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से खोले गए बैंक खाते में ठगी करके ट्रांसफर कर दिए गए थे.

बिहार के गयाजी का रहने वाला है अपराधी!

साइबर क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि जालसाजी में शामिल साइबर अपराधी झारखंड के देवघर का रहने वाला है. इसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से देवघर जिले में छापेमारी कर साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी यशवर्धन कुमार को गिरफ्तार किया गया. पकड़ा गया साइबर अपराधी, मूलत रूप से बिहार के गयाजी का करने वाला है.