मिलिए साइबर ताऊ से, बड़ी-बडी मूछें, मोटा चश्मा और लाल पगड़ी पहन कर रहे लोगों से खास अपील, आपने देखा क्या? - SURAJKUND MELA CYBER ​​TAU

सूरजकुंड मेले में साइबर ताऊ कर रहे जागरूक (ETV Bharat)

ऐसे बंद करें अपना एक्सट्रा नंबर: साइबर ताऊ ने आगे कहा, "सबसे बड़ी बात यह होती है कि साइबर ठग अपने मोबाइल नंबर से कभी भी फोन नहीं करते. वह दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिए हुए सिम कार्ड का प्रयोग करते हैं. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम यूज हो रहे हैं. इसके लिए आप संचार साथी ऐप या वेबसाइट पर जाएं. उसके बाद Know mobile connection in your name ऑप्शन पर जाएं. उसके बाद जो mobile नंबर आप प्रयोग कर रहे हैं. उस नंबर को डालें. उसके बाद कैप्चा कोड भरें. फिर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को दर्ज करें, जिसके बाद जितने भी सिम आपके नाम पर एक्टिव हैं उन सबकी लिस्ट आएगी जो सिम प्रयोग कर रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी को कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद सारा नंबर बंद हो जाएगा."

सतर्कता ही बचाव: साइबर ताऊ सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बल्हारा ने बताया, "ऐसा इसलिए होता है जब भी हम लोकल बाजार से सिम लेने जाते हैं तो वह हमसे डिजिटल फिंगरप्रिंट लेकर एक नाम पर कई सिम निकाल देते हैं. हमें एक सिम देते हैं. बाकी सिम को मोटे दामों में वो बेच देते हैं. इसीलिए कभी भी आप मोबाइल का सिम लें तो उसे अच्छे स्टोर से लें. संचार साथी ने लोगों के जागरूक होने के बाद लगभग डेढ़ करोड़ सिम बंद किए हैं. अक्सर देखा जाता है कि पढ़े-लिखे व्यक्ति ही इसका शिकार होते हैं क्योंकि ज्यादातर डिजिटल ट्रांजेक्शन और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े वही लोग होते हैं. ऐसे में हमें सतर्क होने की जरूरत है. सतर्कता ही बचाव है."

लोग खुद पहुंच रहे ताऊ के पास: वहीं, मेले में घूमने के लिए आई राधिका ने कहा, "मुझे अच्छा लगा कि साइबर ताऊ लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तरीका बता रहे हैं. साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि इन दिनों लगातार बड़े तो बड़े बच्चे भी मोबाइल प्रयोग करते हैं. वह लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में इनकी अच्छी पहल है. वह भी इस मेले में जहां पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनका मैसेज जरूर लोगों तक पहुंच रहा है. मैंने भी जब उनको देखा तो मैं उनसे बात करने के लिए यहां पर आ गई."

ताऊ जागरूकता को लेकर स्कूल में भी जाते हैं: इसके अलावा मेला घूमने आए युवा साजिद ने कहा, पुलिस की बहुत अच्छी पहल है. खासतौर पर साइबर ताऊ की, जो लोगों को साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूक कर रहे हैं. साइबर ताऊ काफी लंबे समय से लोगों को जागरुक कर रहे हैं. ऐसे में इसका फायदा लोगों को हो रहा है. साइबर ताऊ साइबर अवेयरनेस को लेकर स्कूलों में भी जाते हैं. कॉलेज में जाते हैं. मेले में भी यह साइबर जागरूकता फैला रहे हैं. यह हरियाणा पुलिस की अच्छी पहल है.

जानिए क्या कहता है आंकड़ा: बात अगर आंकड़ों की करें तो गृह मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की है. जिसके अनुसार मार्च 2021 से 2024 के बीच इंडिया में 14 हजार 570 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस दौरान साइबर क्राइम की 2.16 करोड़ शिकायतें आई हैं. साइबर मामले को लेकर हरियाणा की बात करें तो गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार साल 2023 में प्रदेश में 602 करोड़ रुपये का साइबर फ्राड हुआ, जबकि साल 2024 में आंकड़ा बढ़कर 980 करोड़ पहुंच गया. इस बीच पुलिस का रिकवरी परसेंटेज भी काफी बढ़ा है. साल 2023 में 76 करोड़ रुपये के करीब राशि साइबर ठगों से बचाई गई, जबकि साल 2024 में 268 करोड़ रुपये साइबर अपराधियों के हाथों से बचाई गई.

