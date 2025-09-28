सांसद रेखा शर्मा ने साइबर अवेयरनेस वैन को दिखाई हरी झंडी, अब तक 3.43 लाख फर्जी खातों की पहचान, 50 से अधिक बैंक कर्मी गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस ने बताया कि अब तक 3.43 लाख फर्जी खातों की पहचान की गई और 50 से अधिक बैंक कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं.
Published : September 28, 2025 at 11:13 AM IST
पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में सेक्टर-1 स्थित पीजी कॉलेज में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा सेवा पखवाड़ा के तहत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई. वहीं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और मेजर विनीत कुमार भी यहां बतौर विशेष अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर एवं आईजी साइबर हरियाणा शिबास कविराज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.
जागरूकता वैन को हरी झंडी दी: इस दौरान सांसद रेखा शर्मा ने साइबर अवेयरनेस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद सांसद पोस्टर मेकिंग में लगे सभी छात्रों के बीच पहुंचीं. यहां उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं दी. दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि "आज साइबर सुरक्षा हर वर्ग के लिए जरूरी है. युवा, शिक्षक, पुलिस और राजनेता सभी को मिलकर इस लड़ाई में आगे आना होगा".
साथ ही उन्होंने सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया, ताकि हरियाणा के नागरिक साइबर अपराध से बच सकें. लेकिन सांसद ने सबसे अधिक फोकस महिला साइबर अपराध पर रखा. उन्होंने कहा कि "महिला/युवतियों से साइबर अपराध होने पर पुलिस को भी उन पीड़िताओं की पूरी बात सुननी चाहिए, न कि उनके पहनावे पर टिप्पणी की जाए."
साइबर अपराध के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण: पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज ने अपने संबोधन में कहा कि "आज शिक्षा, व्यापार, संवाद और शासन पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, जिसमें फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया हैकिंग, फेक न्यूज व दुष्प्रचार जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं". उन्होंने बताया कि "हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाया है". साथ ही उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से हरियाणा में सितंबर 2023 से अब तक की उपलब्धियां बारे जानकारी दी.
इन सेवाओं में मजबूती हासिल की: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि "1930 हेल्पलाइन को मजबूत किया गया, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 12 से बढ़ाकर 70 और टर्मिनल 6 से बढ़ाकर 54 किए गए, जिसे डायल-112 से जोड़ा गया. बैंकों के साथ रियल-टाइम समन्वय हेतु 11 प्रमुख बैंकों के 16 नोडल अधिकारी हेल्पलाइन पर तैनात किए. अब तक 3.43 लाख फर्जी खातों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया और 50 से अधिक बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया."
इस पहलू पर भी मजबूती से काम किया: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि "मोबाइल ब्लॉकिंग यूनिट द्वारा 2024 में 1.24 लाख फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक किए और 29 साइबर थानों में मासिक गिरफ्तारी लक्ष्य तय किए गए. रिकवरी प्रतिशत सितंबर 2023 के मुकाबले 8% से बढ़कर अगस्त 2025 में 46% तक पहुंच चुका है. गिरफ्तारियां 2022 में 1078 से बढ़कर 2024 में 5156 हुई और अब रोजाना औसतन 22 गिरफ्तारी हो रही है. जागरूकता अभियान से भी अब तक करोड़ों नागरिकों को किया जागरूक किया गया है."
हरियाणा पुलिस की सराहना: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि "उक्त उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा हरियाणा पुलिस को देश में साइबर अपराध रोकथाम व 1930 हेल्पलाइन संचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया. 2025 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज को साइबर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था."
छात्रों को दिखाई साइबर शॉर्ट फिल्म: कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अवेयरनेस पर शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद नुक्कड़ नाटक में ‘साइबर क्राइम से आज़ादी’ थीम पर कलाकारों ने केवाईसी अपडेट, हनी ट्रैप और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर जागरूक किया गया. साथ ही साइबर क्विज एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ. क्विज प्रतियोगिता में गौरव प्रथम, अक्षय द्वितीय और मीनू तृतीय रहे. पोस्टर मेकिंग में शिवानी राणा ने पहला, देवयांशी ने दूसरा और हरप्रीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं नुक्कड़ नाटक टीम को भी सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षा मंडल, छात्र-छात्राएं और सभी जिलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए साइबर पुलिसकर्मी मौजूद रहे. विशेषकर साइबर थाना टीम व साइबर सेल की टीम का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई.
सांसद को स्मृति चिन्ह भेंट किया. कार्यक्रम के अंत में पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया. डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया. डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता भी कार्यक्रम का हिस्सा रही और मंच संचालन एएसआई शिवानी द्वारा निभाया गया.
ये भी पढ़ें: HTET 2024 का रिजल्ट अक्टूबर में हो सकता है जारी, इन कारणों से हो रही देरी
ये भी पढ़ें: पलवल में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन, हिसार और करनाल की टीम ने मारी बाजी, देखें बाकी टीमों का हाल