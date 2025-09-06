ETV Bharat / state

मां ने 50 हजार में कर दिया अपने बेटे का सौदा! जानें, क्या है पूरा मामला

पलामू में मां द्वारा बच्चे को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

CWC took cognizance of case of mother selling her child in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read

पलामूः एक मां ने अपने बेटे को 50 हजार रुपय में बेच दिया है. बच्चों का जन्म रक्षाबंधन की दिन हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद बेच दिया गया है. इस पूरी घटना में पलामू के बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है.

पूरे मामले में एक बिचौलिया का भी नाम सामने आया है. जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पिंकी देवी नामक महिला के पहले से दो बेटे और दो बेटियां पहले से है.

जानकारी देती महिला (ETV Bharat)

सीएम का ट्वीट

सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पलामू डीसी को टैग करते हुए कार्रवाई की बात लिखी है. सीएम ने लिखा है कि "@DC_Palamu उक्त मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद पहुंचाने के साथ-साथ नवजात बच्चे को भी उसके माता-पिता को सौंपते हुए सूचित करें".

9 अगस्त को पिंकी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया. बच्चे के जन्म देने के बाद पिंकी देवी ने गांव के बगल रहकर रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से लातेहार में बच्चे को बेचा है. पिंकी देवी बताती हैं कि वह बेहद ही गरीब हैं ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना. वह बीमार भी है और उनका इलाज चल रहा है. यही कारण है कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया है.

इस पूरी घटना की जानकारी पलामू बाल कल्याण समिति को मिली. जिसके बाद बाल कल्याण समिति की एक टीम लेस्लीगंज के लोटवा गई है और पूरे मामले में जांच की है. जांच के बाद कई बिंदुओं पर जानकारी मिली है जिसके बाद बाल कल्याण समिति बच्चे को रिकवर करने के लिए कदम उठा रही है.

पलामू बाल कल्याण समिति के सदस्य रवि शंकर ने बताया कि जांच के लिए टीम गांव में गई थी, जिसके बाद कई जानकारी मिली है. बच्चे को रिकवर किया जाएगा और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी. पूरे मामले में कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को भी बोला गया है.

बता दें कि पिंकी देवी नामक महिला की शादी 20 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले रामचंद्र राम के साथ हुई थी. रामचंद्र राम शादी के बाद से अपने ससुराल में ही रह रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- चाईबासा में महिला की गैर इरादतन हत्या और नवजात शिशु की सौदेबाजी में तीन महिलाएं गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- जामताड़ा में लालच में आकर मां-बाप ने की नवजात को बेचने की कोशिश, दादी ने बचाया

इसे भी पढ़ें- रांचीः निर्मल हृदय आश्रम पर एक और कलंक, अविवाहित प्रेमी जोड़े के बच्चे को बेचने का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

मां द्वारा बच्चे को बेचने का मामलाMOTHER SELLING HER CHILDCWC TOOK COGNIZANCEPALAMUDEAL OF CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.