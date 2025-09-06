मां ने 50 हजार में कर दिया अपने बेटे का सौदा! जानें, क्या है पूरा मामला

पलामू में मां द्वारा बच्चे को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
पलामूः एक मां ने अपने बेटे को 50 हजार रुपय में बेच दिया है. बच्चों का जन्म रक्षाबंधन की दिन हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद बेच दिया गया है. इस पूरी घटना में पलामू के बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है.
पूरे मामले में एक बिचौलिया का भी नाम सामने आया है. जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पिंकी देवी नामक महिला के पहले से दो बेटे और दो बेटियां पहले से है.
सीएम का ट्वीट
सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पलामू डीसी को टैग करते हुए कार्रवाई की बात लिखी है. सीएम ने लिखा है कि "@DC_Palamu उक्त मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद पहुंचाने के साथ-साथ नवजात बच्चे को भी उसके माता-पिता को सौंपते हुए सूचित करें".
9 अगस्त को पिंकी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया. बच्चे के जन्म देने के बाद पिंकी देवी ने गांव के बगल रहकर रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से लातेहार में बच्चे को बेचा है. पिंकी देवी बताती हैं कि वह बेहद ही गरीब हैं ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना. वह बीमार भी है और उनका इलाज चल रहा है. यही कारण है कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया है.
इस पूरी घटना की जानकारी पलामू बाल कल्याण समिति को मिली. जिसके बाद बाल कल्याण समिति की एक टीम लेस्लीगंज के लोटवा गई है और पूरे मामले में जांच की है. जांच के बाद कई बिंदुओं पर जानकारी मिली है जिसके बाद बाल कल्याण समिति बच्चे को रिकवर करने के लिए कदम उठा रही है.
पलामू बाल कल्याण समिति के सदस्य रवि शंकर ने बताया कि जांच के लिए टीम गांव में गई थी, जिसके बाद कई जानकारी मिली है. बच्चे को रिकवर किया जाएगा और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी. पूरे मामले में कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को भी बोला गया है.
बता दें कि पिंकी देवी नामक महिला की शादी 20 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले रामचंद्र राम के साथ हुई थी. रामचंद्र राम शादी के बाद से अपने ससुराल में ही रह रहे हैं.
