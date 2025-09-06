मां ने 50 हजार में कर दिया अपने बेटे का सौदा! जानें, क्या है पूरा मामला

ETV Bharat / state

पलामूः एक मां ने अपने बेटे को 50 हजार रुपय में बेच दिया है. बच्चों का जन्म रक्षाबंधन की दिन हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद बेच दिया गया है. इस पूरी घटना में पलामू के बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है.

पूरे मामले में एक बिचौलिया का भी नाम सामने आया है. जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पिंकी देवी नामक महिला के पहले से दो बेटे और दो बेटियां पहले से है.

जानकारी देती महिला (ETV Bharat)

सीएम का ट्वीट

सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पलामू डीसी को टैग करते हुए कार्रवाई की बात लिखी है. सीएम ने लिखा है कि "@DC_Palamu उक्त मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद पहुंचाने के साथ-साथ नवजात बच्चे को भी उसके माता-पिता को सौंपते हुए सूचित करें".

9 अगस्त को पिंकी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया. बच्चे के जन्म देने के बाद पिंकी देवी ने गांव के बगल रहकर रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से लातेहार में बच्चे को बेचा है. पिंकी देवी बताती हैं कि वह बेहद ही गरीब हैं ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना. वह बीमार भी है और उनका इलाज चल रहा है. यही कारण है कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया है.