आखिर क्यों हाथी का बढ़ा आतंक, गिद्ध की संख्या हुई कम, प्रवासी पक्षी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं हजारीबाग, जानिए वजह
पर्यावरण से छेड़छाड़ की वजह से वन्य जीव शहरों की तरफ आ रहे हैं. जरूरत है खास कदम उठाने की.
Published : October 8, 2025 at 1:24 PM IST
हजारीबागः पूरे झारखंड में इन दिनों देखा जाए तो हाथियों का आतंक बढ़ा है. हाथी जंगल से निकलकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं. कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि रिहायशी इलाकों में भी हाथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. यही नहीं गिद्ध की संख्या में भी कमी आई है.
हजारीबाग प्रवासी पक्षियों के लिए भी जाना जाता है. यहां भी पहले की तुलना में प्रवासी पक्षियों की आने की संख्या में कमी हुई है. आखिर इसके पीछे का कारण क्या है. ईटीवी भारत की टीम ने झारखंड के जाने-माने पर्यावरणविद सत्य प्रकाश और प्रवासी पक्षियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी और अध्ययन करने वाले अमित जैन से बात की.
जंगल में भोजन की कमी, पेड़ पौधों की कटाई के कारण हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं
झारखंड के माने जाने-माने पर्यावरणविद सत्य प्रकाश की मानें तो हाथी जंगल से गांव की ओर रुख कर रहे हैं. जिसका मूलभूत कारण जंगल में भोजन की कमी, पेड़ पौधों की कटाई और उनके कॉरिडोर के साथ छेड़छाड़ है. हाथी जिस जगह पर रहा करते थे वहां कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं. उनका एक रास्ता था उस रास्ते को मानव क्रियाकलाप ने प्रभावित किया है. यही कारण है कि हाथी अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं. साथ ही जल स्रोत के साथ छेड़छाड़ ने भी हाथियों के जीवन को प्रभावित किया है.
हाथी खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं
जल स्रोत में कमी के कारण अपनी प्यास बुझाने के लिए भी हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं. जहां उन्हें भोजन के साथ-साथ पानी भी मिल जा रहा है. पिछले एक दशक में हाथियों की क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ है. रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है मोहल्ला, गांव पहले की संख्या में अधिक बस रहे हैं जिससे हाथी कुछ इलाकों में ट्रैप हो जा रहे हैं.
हाथी रेलवे ट्रैक या फिर सड़क को पार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में वे रास्ता परिवर्तित कर गांव की ओर पहुंच जा रहे हैं. अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि ने भी हाथियों के जीवन को प्रभावित किया है. माइनिंग और विकास कार्य के कारण हाथी का जीवन प्रभावित हुआ है. पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो हाथी के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है. हाथी खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
केमिकल युक्त भोजन अप्रत्यक्ष रूप से गिद्ध के लिए जहर है
गिद्ध हजारीबाग में बड़ी संख्या में देखे जाते थे. लेकिन अब गिद्ध की संख्या में भी कमी हो रही है. अत्यधिक डाइक्लोफेनेक, क्रिप्टो पैनिक, सीलोफिनेक समेत कई तरह के केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो गिद्ध के लिए जहर है. केमिकल युक्त भोजन अप्रत्यक्ष रूप से भी गिद्ध के भोजन तक पहुंचा. जिससे गिद्ध की सेहत पर बुरा असर हुआ और उनकी मौत हो रही है.
सांप काटने के मामले भी बढ़े हैं
सांप की अगर बात की जाए तो पहले की तुलना में अधिक सांप घर में देखे जा रहे हैं. जिसके पीछे भी अंधाधुन पेड़ की कटाई और विकास कार्य है. कंक्रीट के जंगल ने उनके घर को बर्बाद कर दिया है. जिस कारण सांप घर में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो सांप काटने के मामले भी बढ़े हैं. सांप घर में घुस रहे हैं तो लोग उसे मार दे रहे हैं. यह कानूनन जुर्म भी है तो दूसरी ओर जैव विविधता के साथ खिलवाड़ भी है.
प्रवासी पक्षियों पर काम करने वाले अमित जैन का कहना है कि प्रवासी पक्षियों की संख्या भी हजारीबाग में किसी समय में बहुत अच्छी थी. अब प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है. डीजे की साउंड, कीटनाशक दवा का अत्यधिक प्रयोग, मानव क्रियाकलाप जल स्रोत के आसपास बढ़ना और प्रवासी पक्षियों के साथ मानवीय व्यवहार का बदलना, इन्हें हजारीबाग से दूर करता जा रहा है.
बंद कमरे में योजना बनाने से लाभ नहीं मिलेगा
पर्यावरण की जानकारी और वन्य जीव पर काम करने वाले सत्य प्रकाश का मानना है कि जीव जंतु और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए बंद कमरे में योजना बनाने से लाभ नहीं मिलेगा. वह समय दूर हो गया कि पेंटिंग कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता कर कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके. ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को समझाना होगा. कुछ इसी उद्देश्य से न्यू ह्यूमन फाउंडेशन संस्था काम कर रही है. जो लोगों को समझा रही है कि अगर हाथी आ जाए तो मिर्ची का गोयठा जलाकर उसे दूर भगाना चाहिए. मशाल जलाकर हाथियों को गांव से दूर भेजा जा सकता है.
वन्य जीव की समझ हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए
केमिकल और प्लास्टिक का उपयोग कम करके गिद्ध के जीवन को सुरक्षा दी जा सकती है. जल स्रोत के आसपास मानव क्रियाकलाप बंद हो तभी प्रवासी पक्षी फिर से जल स्रोत की ओर आकर्षित होंगे. सांप अगर घर में या आसपास दिखे तो उसे दूर करने के लिए स्प्रे करने या फिर लाल मिर्च जलाकर दूर भेजा जा सकता है. उनका कहना है कि कुछ छोटी-छोटी क्रियाकलाप करके वन जीव को सुरक्षित रखते हुए खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है. वन्य जीव का जैव विविधता में विशेष स्थान है. इसकी समझ हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए.
