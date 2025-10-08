ETV Bharat / state

आखिर क्यों हाथी का बढ़ा आतंक, गिद्ध की संख्या हुई कम, प्रवासी पक्षी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं हजारीबाग, जानिए वजह

हजारीबागः पूरे झारखंड में इन दिनों देखा जाए तो हाथियों का आतंक बढ़ा है. हाथी जंगल से निकलकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं. कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि रिहायशी इलाकों में भी हाथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. यही नहीं गिद्ध की संख्या में भी कमी आई है.

हजारीबाग प्रवासी पक्षियों के लिए भी जाना जाता है. यहां भी पहले की तुलना में प्रवासी पक्षियों की आने की संख्या में कमी हुई है. आखिर इसके पीछे का कारण क्या है. ईटीवी भारत की टीम ने झारखंड के जाने-माने पर्यावरणविद सत्य प्रकाश और प्रवासी पक्षियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी और अध्ययन करने वाले अमित जैन से बात की.

जानकारी देते पर्यावरणविद् सत्य प्रकाश और अमित जैन (Etv Bharat)

जंगल में भोजन की कमी, पेड़ पौधों की कटाई के कारण हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं

झारखंड के माने जाने-माने पर्यावरणविद सत्य प्रकाश की मानें तो हाथी जंगल से गांव की ओर रुख कर रहे हैं. जिसका मूलभूत कारण जंगल में भोजन की कमी, पेड़ पौधों की कटाई और उनके कॉरिडोर के साथ छेड़छाड़ है. हाथी जिस जगह पर रहा करते थे वहां कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं. उनका एक रास्ता था उस रास्ते को मानव क्रियाकलाप ने प्रभावित किया है. यही कारण है कि हाथी अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं. साथ ही जल स्रोत के साथ छेड़छाड़ ने भी हाथियों के जीवन को प्रभावित किया है.

हाथी खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं

जल स्रोत में कमी के कारण अपनी प्यास बुझाने के लिए भी हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं. जहां उन्हें भोजन के साथ-साथ पानी भी मिल जा रहा है. पिछले एक दशक में हाथियों की क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ है. रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है मोहल्ला, गांव पहले की संख्या में अधिक बस रहे हैं जिससे हाथी कुछ इलाकों में ट्रैप हो जा रहे हैं.

हाथी रेलवे ट्रैक या फिर सड़क को पार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में वे रास्ता परिवर्तित कर गांव की ओर पहुंच जा रहे हैं. अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि ने भी हाथियों के जीवन को प्रभावित किया है. माइनिंग और विकास कार्य के कारण हाथी का जीवन प्रभावित हुआ है. पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो हाथी के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है. हाथी खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

केमिकल युक्त भोजन अप्रत्यक्ष रूप से गिद्ध के लिए जहर है

गिद्ध हजारीबाग में बड़ी संख्या में देखे जाते थे. लेकिन अब गिद्ध की संख्या में भी कमी हो रही है. अत्यधिक डाइक्लोफेनेक, क्रिप्टो पैनिक, सीलोफिनेक समेत कई तरह के केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो गिद्ध के लिए जहर है. केमिकल युक्त भोजन अप्रत्यक्ष रूप से भी गिद्ध के भोजन तक पहुंचा. जिससे गिद्ध की सेहत पर बुरा असर हुआ और उनकी मौत हो रही है.