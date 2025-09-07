ETV Bharat / state

चाय के ऑर्डर को किया कैंसिल, मामला थाने तक पहुंच गया

चूरू: जिले में हाईवे से गुजर रहे एसयूवी सवार ग्राहकों नें जाति को लेकर चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया. चाय वाले और ग्राहकों के बीच बहस का यह पूरा वीडियो सामने आया है. इस पूरे प्रकरण में सांड़वा थाने में एससी, एसटी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

सांड़वा थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि थाना इलाके के एक शख्स ने थाने में दी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी चाय और नाश्ते की दुकान है. 5 सितंबर को बीकानेर के नोखा की ओर से उसकी दुकान के आगे एक एसयूवी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ लोगों ने उतर कर उसे चार चाय का ऑर्डर दिया. इसी दौरान गाड़ी सवार लोगों में से एक शख्स ने आकर मुझसे मेरा नाम और मेरी जाति पूछी. नाम और जाति बताने पर सभी लोग खड़े होकर वहां से जाने लगे.