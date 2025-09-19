ETV Bharat / state

iPhone 17 की दीवानगी! दिल्ली में रात 12 बजे से मॉल के बाहर लाइन में खड़े ग्राहक

दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में स्थित एप्पल स्टोर में आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए एप्पल प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आया

मॉल के बाहर कतार में ग्राहक
मॉल के बाहर कतार में ग्राहक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 9:50 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत में iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू हो चुकी है. iPhone का नया सीरीज खरीदने के लिए हर बार क्रेज देखा जाता है. दिल्ली के साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक में भी लोग लंबी कतार में खड़े दिखे. बताया जा रहा है कि साकेत में लोग iPhone 17 खरीदने के लिए आधी रात 12 बजे से कतार में खड़े हो गए. भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं.

दरअसल, आज आईफोन 17 सीरीज की पहली सेल है. इसके चलते दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में स्थित एप्पल स्टोर में आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए एप्पल प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आया. नया आईफोन लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग गई है. कुछ लोग तो गुरुवार देर रात से ही साकेत मॉल के बाहर आईफोन खरीदने के लिए मॉल के बाहर लाइन लगाकर बैठ गए और वहीं पर रात गुजारी.

एप्पल स्टोर में आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगे लोगों ने कहा कि हमें तो सिर्फ भगवा कलर चाहिए. उन्होंने बताया कि इस बार भगवा कलर की खास डिमांड आईफोन 17 सीरीज में देखी जा रही है. लोग दूर-दूर से आईफोन 17 सीरीज के भगवा कलर को खरीदने के लिए पहली सेल में लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए. आपको बता दें कि भारत में आईफोन के चार ऑफिशल स्टोर है जिनमें से एक दिल्ली के साकेत में स्थित है. इस बार आईफोन 17 सीरीज के फोन खरीदने के लिए युवाओं में खासा क्रेज नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 19, 2025 at 10:02 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE STORES IN DELHICUSTOMERS QUEUE MALLS IN DELHIAPPLE STORES IN SAKETIPHONE 17 SALES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.