iPhone 17 की दीवानगी! दिल्ली में रात 12 बजे से मॉल के बाहर लाइन में खड़े ग्राहक
दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में स्थित एप्पल स्टोर में आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए एप्पल प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आया
Published : September 19, 2025 at 9:50 AM IST|
Updated : September 19, 2025 at 10:02 AM IST
नई दिल्ली: भारत में iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू हो चुकी है. iPhone का नया सीरीज खरीदने के लिए हर बार क्रेज देखा जाता है. दिल्ली के साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक में भी लोग लंबी कतार में खड़े दिखे. बताया जा रहा है कि साकेत में लोग iPhone 17 खरीदने के लिए आधी रात 12 बजे से कतार में खड़े हो गए. भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं.
दरअसल, आज आईफोन 17 सीरीज की पहली सेल है. इसके चलते दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में स्थित एप्पल स्टोर में आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए एप्पल प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आया. नया आईफोन लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग गई है. कुछ लोग तो गुरुवार देर रात से ही साकेत मॉल के बाहर आईफोन खरीदने के लिए मॉल के बाहर लाइन लगाकर बैठ गए और वहीं पर रात गुजारी.
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
एप्पल स्टोर में आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगे लोगों ने कहा कि हमें तो सिर्फ भगवा कलर चाहिए. उन्होंने बताया कि इस बार भगवा कलर की खास डिमांड आईफोन 17 सीरीज में देखी जा रही है. लोग दूर-दूर से आईफोन 17 सीरीज के भगवा कलर को खरीदने के लिए पहली सेल में लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए. आपको बता दें कि भारत में आईफोन के चार ऑफिशल स्टोर है जिनमें से एक दिल्ली के साकेत में स्थित है. इस बार आईफोन 17 सीरीज के फोन खरीदने के लिए युवाओं में खासा क्रेज नजर आ रहा है.
