झालाना लेपर्ड रिजर्व में नथवाली के साथ वाटर पॉइंट पर नजर आया नन्हा शावक, पर्यटक हुए रोमांचित - LEOPARD AND CUB SEEN IN JHALANA

झालाना में लेपर्ड व शावक की साइटिंग ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 39 minutes ago

जयपुर: राजधानी जयपुर में झालाना लेपर्ड रिजर्व से खुशी की खबर सामने आई है. झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड नथवाली नन्हें शावक के साथ नजर आई है. शर्मीली नन्हे शावक के साथ रूट नम्बर 1 पर नीम गट्टा वाटर पॉइंट पर पानी पीती हुई नजर आई है. यह मनमोहक दृश्य तस्वीर में कैद हुआ है. मादा लेपर्ड नथवाली के साथ नन्हे शावक को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए. डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. डीसीएफ जगदीश गुप्ता के मुताबिक झालाना लेपर्ड रिजर्व से खुशी की खबर सामने आई है. जंगल में लगातार लेपर्ड्स का कुनबा बढ़ रहा है. झालाना लेपर्ड रिजर्व में रूट नम्बर एक पर नीम गट्टा वाटर पॉइंट पर मादा लेपर्ड नथवाली नन्हे शावक के साथ नजर आई है. यह मनमोहक तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हो गई. लेपर्ड के साथ उनके शावक को देखकर पर्यटक भी रोमांचक अनुभव ले रहे हैं. झालाना लेपर्ड रिजर्व में नन्हे शावक नजर आने से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है. पर्यटन सीजन के चलते झालाना लेपर्ड सफारी फुल चल रही है. पढ़ें: सरिस्का में बाघों के साथ अब प्रवासी पक्षियों की साइटिंग भी करेगी पर्यटकों को गदगद - SARISKA TIGER RESERVE