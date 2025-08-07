नई दिल्ली: पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इससे व्यापारी वर्ग काफी नाराज है. वहीं 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से इस टैरिफ को 25 से 50 प्रतिशत करने की मांग की है, जिससे देश के व्यापारी वर्ग में गुस्सा है और थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है. ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेंड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि ट्रंप कि ओर से आए दिन टैरिफ बढ़ाने की धमकी मिल रही है. अब 27 अगस्त से और ज्यादा टैरिफ लगाए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में व्यापारी वर्ग में एक बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि जो कंपनियां यहां ऑर्डर ले चुकी हैं या, जो माल रास्ते में है और जाने में कुछ समय लगेगा, उनका क्या होगा.

निर्यात में आ सकती है कमी: उन्होंने कहा कि भारत ने 2024 में अमेरिका को 1.7 लाख करोड़ के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए थे. इसमें स्टील प्रॉडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि शामिल होते हैं. वहीं अभी तक इन माल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगता था. ऐसे में अगर कोई सामान अगर 100 डॉलर का है तो वह अमेरिका में 110 डॉलर का बिकता था. अब 25 प्रतिशत के टैरिफ के बाद यह माल वहां 125 डॉलर में बिकेगा, जिसकी वजह इन वस्तुओं के निर्यात में 10-15 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

पहले से होगा महंगा: बृजेश ने आगे बताया, इसी तरह जेम्स एंड जूलरी पर भी 2024 में 10 प्रतिशत टैरिफ था, जो भारत ने पिछले साल 90 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया था. वहीं, टेक्सटाइल पर 10 प्रतिशत टैरिफ ही था, जो अब 25 प्रतिशत कर दिया गया है. अब 27 अगस्त से 50 प्रतिशत टैरिफ करने की बात की जा रही है. इसके बाद कारोबार बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही जो माल 100 डॉलर में वहां बिक रहा था वो अब 150 डॉलर में बिकेगा.

व्यापार होगा प्रभावित: आंकड़ों का हवाल देते हुई बृजेश बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को पिछले साल इलेक्ट्रोॉनिक्स गुड्स में 1.25 लाख करोड़ निर्यात किया था. इस पर 0.41 प्रतिशत का टैरिफ लगता था, ऐसे में 100 डॉलर वाला स्मार्टफोन 100.41 डॉलर का पड़ता था. वहीं अब नए टैरिफ के हिसाब से यही 125 डॉलर का पड़ेगा. ऐसे में इलेक्ट्रोॉनिक कंपनियों का व्यापार भी प्रभावित होगा.

नौकरियां पड़ सकती हैं खतरे में: इसके अलावा फार्मा सेक्टर में 92 हजार करोड़ की दवाइयों का निर्यात किया गया था, जिसपर 0 प्रतिशत टैरिफ था, लेकिन अब 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी है, तो यही 100 डॉलर की दवा 125 डॉलर हो जाएगी. वियतनाम भी अमेरिका को दवाई का बड़ा सप्लायर है, ऐसे में भारत को वियतनाम से चैलेंज मिलेगा और यहां के दवाई कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी. कई बड़ी कंपनियां अमेरिका सामान भेजती हैं, ऐसे में लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

भारत भी लगाए जवाबी टैरिफ: बृजेश गोयल ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ऐसे में भारत को इन देशों में माल बेचने के लिए विकल्प तलाशने चाहिए. इसके साथ ही हमने कहा है कि भारत को भी इस धमकी से डरने की जरूरत नहीं है.

मिनरल्स, महंगे रत्न, आभूषण, सिक्के, मेटल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हवाई जहाज के उपकरण, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ऑप्टिकल उपकरण, प्लास्टिक, केमिकल, नट्स ड्राईफ्रूट्स, आयरन, स्टील आदि सामान बड़े लेवल अमेरिका से भारत आता है. भारत को भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. भारत को इन सब चीजों में अमेरिका की निर्भरता कम करनी चाहिए और दूसरे देशों के विकल्प तलाशने चाहिए.

