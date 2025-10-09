CSJMU के छात्र वियतनाम जाएंगे पढ़ने, छात्रों को मिलेगा नया अनुभव, कुलपति बोले- रिसर्च पर होगा फोकस
सीएसजेएमयू का ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के साथ करार हुआ है.
Published : October 9, 2025 at 8:38 PM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के छात्र वियतनाम के ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से पढ़ाई कर सकेंगे. विवि के फैकल्टी सदस्यों को भी वियतनाम जाने का मौका मिलेगा और वहां के छात्र सीएसजेएमयू के किसी भी कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे.
दरअसल, गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस संग सीएसजेएमयू का करार हुआ.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, इस करार से भारत-वियतनाम के शैक्षणिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिल सकेंगी. इस करार को लेकर सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा, यह करार अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से सीनियर प्रो. गुयेन थांग फुओंग ने व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की ओर से गुयेन थांग जियांग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
सीएसजेएमयू के वीसी प्रो. विनय पाठक ने बताया, अब तीनों संस्थानों के विशेेषज्ञ मिलकर जहां नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे. वहीं, संयुक्त शोध परियोजनाओं का खाका भी खींचा जाएगा. जिससे छात्रों को वियतनाम में अधिक से अधिक शोध कार्य का मौका मिल सके.
इसके साथ ही फैकल्टी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार व शैक्षणिक कार्यशालाएं कराई जाएंगी. फैकल्टी छात्र विनिमय कार्यक्रम भी कराने की योजना बन गई है. प्रो. विनय पाठक ने कहा, विवि में वियतनाम के छात्रों को भी पढ़ने का मौका मिल सकेगा.
