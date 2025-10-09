ETV Bharat / state

CSJMU के छात्र वियतनाम जाएंगे पढ़ने, छात्रों को मिलेगा नया अनुभव, कुलपति बोले- रिसर्च पर होगा फोकस

राजभवन में हुआ शिक्षण संस्थाओं के बीच एमओयू. ( Photo Credit; Media Cell, CSJMU )

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के छात्र वियतनाम के ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से पढ़ाई कर सकेंगे. विवि के फैकल्टी सदस्यों को भी वियतनाम जाने का मौका मिलेगा और वहां के छात्र सीएसजेएमयू के किसी भी कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे.

दरअसल, गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस संग सीएसजेएमयू का करार हुआ.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, इस करार से भारत-वियतनाम के शैक्षणिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिल सकेंगी. इस करार को लेकर सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा, यह करार अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

ह्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से सीनियर प्रो. गुयेन थांग फुओंग ने व यूईएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की ओर से गुयेन थांग जियांग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.