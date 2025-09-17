ETV Bharat / state

यूपी को मिला BCCI के मानकों वाला एक और क्रिकेट स्टेडियम, 7 पिचों पर प्रैक्टिस कर सकेंगे खिलाड़ी, इंग्लैंड जैसी मिलेंगी सुविधाएं

छत्रपति शाहू जी महाराज में बना आधुनिक सुविधाओं वाला क्रिकेट स्टेडियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : यूपी को एक और बड़े क्रिकेट स्टेडियम का सौगात मिला है. छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के 40वें दीक्षांत पर सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने BCCI के मानकों वाले इस स्टेडियम का शुभारंभ किया. सूबे के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में सीएसजेएमयू पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां इस तरह का स्टेडियम है. यहां अंतरराष्ट्रीय और रणजी स्तर के मुकाबले खेले जा सकते हैं. विवि के क्रीड़ा प्रभारी श्रवण यादव ने बताया कि स्टेडियम के साथ ही विवि में पहली बार बनकर तैयार बॉस्केटबाल, वॉलीबॉल, फुटबाल ग्राउंड, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया. जल्द ही यहां पर राज्य स्तरीय आयोजन होंगे. उन्होंने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम समेत अन्य ग्राउंड तैयार करने में कुल 34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. यह स्टेडियम कानपुर में ग्रीनपार्क के बाद दूसरा स्टेडियम होगा, जहां कई तरह की सुविधाएं होंगी. स्टेडियम से खिलाड़ियों को मिलेगी सहूलियत. (Video Credit; ETV Bharat) सीएसजेएमयू में 7 पिचों वाला स्टेडियम तैयार : शहर में सिविल लाइंस स्थित गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम के बाद अब कल्याणपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में बना क्रिकेट स्टेडियम देश का दूसरा सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम माना जा रहा है. यहां सात क्रिकेट पिच बनाई गईं हैं. अहमदाबाद में बने नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम में 9 पिचें हैं.