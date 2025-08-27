पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर एक बड़ी पहल की गई है. विभाग ने शिविरों में होने वाले समस्त डिजिटल कार्यों की जिम्मेदारी अब कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ऑपरेटरों को सौंप दी है. गुरुवार यानी 28 अगस्त से राज्यभर में यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. संविदा कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न अवरोध को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है, ताकि शिविरों का कामकाज बाधित न हो और आमजन को समय पर सेवाएं मिल सकें.

एक अंचल में अधिकतम 28 ऑपरेटरों की नियुक्ति : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बुधवार को इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शिविर में चार-चार कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती अनिवार्य होगी. ये ऑपरेटर आवेदकों से प्राप्त प्रपत्रों का ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और फिर संबंधित राजस्व कर्मचारी को उपलब्ध कराएंगे. यदि किसी अंचल में शिविरों की संख्या अधिक होगी, तो अधिकतम 28 ऑपरेटरों की नियुक्ति की जा सकेगी.

निगरानी के लिए सुपरवाइजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर : इस व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र भी तैयार किया गया है. अंचल स्तर पर एक सुपरवाइजर और जिला स्तर पर दो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी की ओर से नियुक्त होंगे. ये अधिकारी न केवल ऑपरेटरों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे, बल्कि उनके कार्य निष्पादन पर भी नजर रखेंगे.

''अंचलाधिकारी तुरंत सीएससी के जिला प्रबंधक और अंचल समन्वयक से संपर्क स्थापित करें. ताकि शिविरों में पंजीकरण और प्रपत्र संधारण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल सके.''- जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

हड़ताल से बिगड़े हालात, 256 कर्मी बर्खास्त : बता दें कि है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में लगे लगभग 11 हजार संविदा कर्मी बीते कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं. इनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक शामिल हैं. हड़ताल की वजह से शिविरों का काम ठप पड़ गया था.

ऐसे में विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिछले दो दिनों में 256 संविदा कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया है. माना जा रहा है कि यह कदम बाकी हड़ताली कर्मियों के लिए भी संदेश है कि सरकार अभियान में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं करेगी.

सीएससी के जिम्मे पूरा डिजिटल प्रबंधन : अब तक इन शिविरों में संविदा कर्मी ही ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन संधारण और डेटा एंट्री का काम संभाल रहे थे. लेकिन अब पूरा डिजिटल प्रबंधन सीएससी ऑपरेटरों के जिम्मे होगा. राज्य सरकार का मानना है कि सीएससी नेटवर्क पहले से ही पंचायत स्तर तक सक्रिय है और वहां प्रशिक्षित ऑपरेटर मौजूद रहते हैं. ऐसे में शिविरों में डिजिटल सेवाएं सुचारु रूप से जारी रखी जा सकेंगी.

अभियान की सफलता पर टिकी निगाहें : राजस्व महाअभियान राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों के त्वरित निपटान और नागरिकों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराना है. हड़ताल की वजह से यह अभियान प्रभावित हो रहा था, लेकिन सीएससी ऑपरेटरों को जिम्मेदारी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि शिविरों का कार्य सुचारु गति से आगे बढ़ेगा. विभाग का कहना है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो, यही सरकार की प्राथमिकता है.

