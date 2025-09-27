बिहार में CSBC की बड़ी भर्ती, 4,128 पदों पर होगी बंपर बहाली, जान लें पूरी डिटेल
बिहार में CSBC ने 4,128 रिक्तियों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है. आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए यहां जानें लिंक.
Published : September 27, 2025 at 7:51 AM IST
पटना: बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद (CSBC) ने नई भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है. इस बार मद्य निषेध विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग, और परिवहन विभाग में कुल 4,128 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अधिसूचना उसी दिन से प्रकाशित कर दी गई है.
विभागवार पदों का ब्योरा: इस भर्ती में मद्य निषेध विभाग में सिपाही के 1,063 पद, कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग में कक्षपाल (वार्डर) के 2,417 पद, और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद शामिल हैं. ये सभी पद एक ही संयुक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे. यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था और मद्य निषेध नीति को और मजबूती प्रदान करेगा.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: पर्षद ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए CSBC की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं. युवाओं में इस भर्ती को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर है.
पारदर्शी और कदाचारमुक्त भर्ती का वादा: पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी. उन्होंने अभ्यर्थियों को आगाह किया कि वे किसी भी तरह के झांसे या धोखाधड़ी से बचें. पर्षद केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही सूचनाएं साझा करेगा. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है.
जालसाजों से सावधान रहने की चेतावनी: जितेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग शॉर्टकट के जरिए नौकरी दिलाने का दावा कर सकते हैं और अभ्यर्थियों से ठगी कर सकते हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सतर्क रहें और अपने साथियों को भी जागरूक करें. “किसी भी जालसाज के झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें,” उन्होंने जोर देकर कहा.
“भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कदाचारमुक्त होग. अभ्यर्थी किसी झांसे में न आएं, केवल आधिकारिक वेबसाइट की सूचनाओं पर भरोसा करें. चयन केवल मेधा और प्रदर्शन के आधार पर होगा.”-जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद
मेधा और प्रदर्शन पर आधारित चयन: पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में केवल अभ्यर्थियों की मेधा और प्रदर्शन को ही महत्व दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की सिफारिश या आर्थिक लेन-देन का कोई स्थान नहीं होगा. सिपाही, कक्षपाल, और चलंत दस्ता सिपाही के सभी पदों पर नियुक्ति पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से होगी.
युवाओं से पर्षद की अपील: CSBC ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के आधार पर आवेदन करें. किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न दें. यह भर्ती न केवल बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लाएगी, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था, जेल प्रशासन, और परिवहन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगी.
