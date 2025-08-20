कोटा: जोसा काउंसलिंग के बाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs), गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTIs) और सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टिट्यूट (SFTIs) की सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग चल रही है. इसके तीसरे राउंड का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया था. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम को CSAB पोर्टल पर तीसरे राउंड की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी की गई है. इस रैंक के अनुसार, एनआईटी में जेईई मेन 741304 रैंक पर भी होम स्टेट कोटा से एडमिशन दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि बीटेक की बात की जाए, तो 576964 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया है. जबकि ट्रिपल आईटी में 207984 रैंक पर सीट ऑफर की गई है. जीएफटीआई में यह रैंक 1343430 है. जबकि जेईई मेन में ही करीब 15 लाख कैंडिडेट बैठे थे. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि सीएसएबी स्पेशल काउंसलिंग के तीसरे एवं अंतिम राउण्ड में जिन स्टूडेंट्स को पहली बार किसी भी कॉलेज का आवंटन हुआ है, उन्हें पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग में इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमाकर व आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर 21 अगस्त तक अपनी सीट कन्फर्म करनी होगी. सीट कन्फर्म करने के बाद इन स्टूडेंट्स को 23 अगस्त तक अपने आवंटित कॉलेज में फाइनल प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फाइनल प्रवेश प्रक्रिया में शेष कॉलेज फीस व आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी.

इन स्टूडेंट को नहीं मिलेगा सीट छोड़ने पर रिफंड: दूसरे राउण्ड के सीट आवंटन में मिली हुई सीट छोड़ने पर स्टूडेंट्स को फीस का रिफण्ड नहीं होगा. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा में अपनी सीट विड्रॉल या कैंसिल करवाकर सीएसएबी में भाग लिया, अब इन स्टूडेंट्स को यदि किसी भी सीट का आवंटन नहीं हुआ है, तो उन्हें 5000 रुपए शुल्क काटकर शेष फीस लौटा दी जाएगी. इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होनें जोसा काउंसलिंग के बाद सीएसएबी के प्रथम राउंड में आवंटित सीट को सरेंडर किया. अब उन्हें किसी भी सीट का आवंटन नहीं हुआ, तो इन्हे 10 हजार रुपए शुल्क काटकर शेष फीस लौटा दी जाएगी.

इस तरह से मिल सकता है फीस में फायदा:

जिन स्टूडेंट्स के अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है और एससी-एसटी या पीडब्लूडी कैटेगिरी से हैं. इन्हें एनआईटी में ट्यूशन फीस में पूरी छूट दी जाती है. जिन स्टूडेंट्स के अभिभावकों की वार्षिक आय एक से पांच लाख के बीच है, उन्हें ट्यूशन फीस में दो-तिहाई की छूट मिलती है. स्टूडेंट्स की जोसा व सीएसएबी काउंसलिंग के दौरान जमा कराई गई, सीट असेप्टेंस फीस, आंशिक प्रवेश फीस व इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस आवंटित कॉलेजों की फीस में समायोजित कर दी जाएगी. स्टूडेंट्स को अपने-अपने आवंटित कॉलेजों की वेबसाइट पर जाकर शेष कॉलेज फीस, आवश्यक दस्तावेज और किस दिन अपनी आवंटित ब्रांच के अनुसार रिपोर्ट करना है, इसकी जानकारी लेनी होगी.

NIT में यह रही है CSAB तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक:

जेईई मेन की 127501 रैंक पर एनआईटी अगरतला में अदर स्टेट कोटे से केमिस्ट्री बीएसएमएस डुएल डिग्री कोर्स में एडमिशन मिला है. 111764 रैंक पर अदर स्टेट कोटे में एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियर बीटेक कोर्स में एडमिशन मिला है. 201596 रैंक पर एनआईटी मिजोरम की बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की सीट अदर स्टेट गर्ल्स ओनली कोटा से ऑफर की गई है. होम स्टेट कोटा के तहत 741304 रैंक पर एनआईटी अगरतला में फिजिक्स बीएसएमएस डुएल डिग्री कोर्स की सीट ऑफर की गई है. इसी एनआईटी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बीटेक सीट होम स्टेट कोटा से 576964 रैंक पर ऑफर की गई है. होम स्टेट कोटा फीमेल ओनली सीट कैटिगरी के जरिए 265 376 रैंक पर एनआईटी अगरतला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट ऑफर की गई है.

IIIT में यह रही है CSAB तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक:

207984 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम) की सीट ऑफर की गई है. इसी ट्रिपल आईटी में बीटेक कोर्स की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी) ब्रांच एक 136045 रैंक पर अलॉट की गई है. जबकि ट्रिपल आईटी सेना पति मणिपुर में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम) ब्रांच फीमेल ओनली कोटा पर 300825 रैंक पर अलॉट की गई है. इसी ट्रिपल आईटी में फीमेल ओनली कोटा से बीटेक कोर्स की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी) ब्रांच 208271 रैंक पर अलॉट की गई है.

GFTI में यह रही है CSAB तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक: