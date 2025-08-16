कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSSA Counselling 2025) काउंसलिंग की समाप्ति के बाद एनआईटी, ट्रिपलआईटी और 98 कॉलेजों की 13727 खाली सीटों के लिए करवाई जा रही सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) काउंसलिंग के दूसरे राउंड का परिणाम जारी हो गया है. इसमें होम स्टेट कोटे के तहत जेंडर न्यूट्रल सीट पर जेईई मेन की 762448 ऑल इंडिया रैंक पर एनआईटी सीट का आवंटन हुआ है, जिसे एनआईटी सिक्किम में होमस्टेट कोटे से सिविल ब्रांच का आवंटन हुआ. वहीं फीमेल पूल से ओपन में एनआईटी की क्लोजिंग रैंक 940601 रही.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि हालांकि एनआईटी अगरतला में अदर स्टेट कोटा में 101698 रैंक पर ओपन कैटेगरी से कैमेस्ट्री बीएसएमएस की डबल डिग्री कोर्स में सीट एलॉट की है. जबकि एनआईटी मिजोरम में 96171 रैंक पर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में अदर स्टेट कोटा से एडमिशन ऑफर किया है. जबकि फीमेल ओनली सीट की बात की जाए, तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्स में 173693 रैंक पर भी एडमिशन मिल रहा है. जबकि एनआईटी मिजोरम में फीमेल ओनली सीट पर 163580 रैंक पर सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में सीट एलॉट की है.

IIT व GFTI में यह रही है क्लोजिंग रैंक: आहूजा के मुताबिक ट्रिपलआईटी की बात की जाए, तो 140426 ऑल इंडिया रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट मिली है. जबकि फीमेल ओनली कोटा की बात की जाए, तो 189657 रैंक पर इसी ट्रिपल आईटी में यही ब्रांच मिली है. जीएफटीआई की ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक जेंडर न्यूट्रल पूल से 726316 रही है. इस पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही में कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बीटेक कोर्स में एडमिशन ऑफर किया है. जबकि फीमेल ओनली कोटा से इसी संस्थान में यही ब्रांच 543416 रैंक पर मिली है. जबकि होम स्टेट कोटा में असम यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीट 824662 रैंक पर मिली है. इसी तरह होम स्टेट कोटा में भी इसी यूनिवर्सिटी की यह ब्रांच फीमेल कैंडिडेट को 330525 रैंक पर एलॉट है.

19 को होगा तीसरे राउंड का सीट एलॉटमेंट: सीएसएबी काउंसलिंग में तीसरे राउण्ड का सीट आवंटन 19 अगस्त शाम 5 को जारी किया जाएगा. इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को आवंटित एनआईटी, ट्रिपलआईटी में फाइनल प्रवेश के लिए 20 से 23 अगस्त के मध्य फिजिकल रिपोर्ट करना होगा. स्टूडेंट्स केवल दूसरे राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ही अपनी आवंटित सीट को सरेंडर कर फीस रिफंड करवा सकते थे. सीएसबी 5 हजार रुपए काउंसलिंग फीस काटकर शेष फीस लौटा दी जाएगी. इसके अलावा यदि स्टूडेंट्स जोसा की आवंटित सीट विड्रॉल कर रिफंड करवाता है, तो 12 हजार काउंसलिंग फीस काटकर शेष फीस लौटा दी जाएगी. स्टूडेंट्स तीसरे राउंड के सीट आवंटन के बाद अपनी मिली सीट से विड्रॉल नहीं करवा सकता है. ना ही स्टूडेंट्स को सीट छोड़ने पर कोई रिफंड होगा.