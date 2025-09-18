ETV Bharat / state

गढ़वा में रंगदारी को लेकर क्रेशर व्यवसायी पर जानलेवा हमला, पीड़ित ने सुरक्षा के लिए एसपी से लगाई गुहार

गढ़वा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों द्वारा क्रेशर व्यवसायी पर फायरिंग करने के बाद पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

CRUSHER BUSINESSMAN REACHED TO SP
एसपी से सुरक्षा की मांग करता क्रेशर व्यवसायी (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 3:47 PM IST

गढ़वा: जिले के व्यवसायी इन दिनों अपराधियों के निशाने पर हैं. हमलावर रंगदारी नहीं देने पर सीधे व्यवसायियों पर हमले कर रहे हैं. जिससे व्यवसायी दहशत में जी रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के पास सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. व्यवसायी यहां तक कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा.

रंगदारी देने के लिए अपराधी बना रहे थे दबाव

दरअसल गढ़वा में व्यवसायी के घर गोलीबारी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अपराधियों ने एक बार फिर उसी व्यवसायी पर फायरिंग कर दी. घटना मेराल थाना क्षेत्र की है, यहां राम प्रवेश गुप्ता, क्रेशर से जुड़ा काम करते हैं. अपराधी क्रेशर व्यवसायी पर लगातार रंगदारी के लिए दबाव बना रहे हैं. उन्होंने अपराधियों को रंगदारी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अपराधियों ने व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता पर फिर से हमला कर दिया.

क्रेशर व्यवसायी ने सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई (etv bharat)

कारोबारियों में भय का माहौल

घटना के बाद व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता, डर के साये में जीने को मजबूर हैं. इसके साथ ही दूसरे कारोबारियों में भय का माहौल है. व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता ने बताया कि रंगदारी को लेकर उन पर 2018 से लेकर 2025 के बीच चार बार हमला हो चुका है.

एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

व्यवसायी ने बताया कि 2018 से लेकर 2025 तक रंगदारी को लेकर चार बार हमले हो चुके हैं. पीड़ित व्यवसायी ने आगे कहा कि 10 अगस्त को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था. जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो हुआ है. व्यवसायी ने अपने ऊपर हुए मामले की जानकारी डीसी और एसपी को देकर उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई है. इसके साथ ही उन्होंने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है. पीड़ित व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए अपील की है कि या तो हमें सुरक्षा दें या फिर हथियार का लाइसेंस दें.

मेराल के राम प्रवेश गुप्ता के मामले में पुलिस टेक्निकल सेल की मदद ले रही है. पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है. पुलिस बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करेगी: अमन कुमार, एसपी

