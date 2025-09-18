ETV Bharat / state

गढ़वा में रंगदारी को लेकर क्रेशर व्यवसायी पर जानलेवा हमला, पीड़ित ने सुरक्षा के लिए एसपी से लगाई गुहार

एसपी से सुरक्षा की मांग करता क्रेशर व्यवसायी ( etv bharat )

गढ़वा: जिले के व्यवसायी इन दिनों अपराधियों के निशाने पर हैं. हमलावर रंगदारी नहीं देने पर सीधे व्यवसायियों पर हमले कर रहे हैं. जिससे व्यवसायी दहशत में जी रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के पास सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. व्यवसायी यहां तक कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा.

रंगदारी देने के लिए अपराधी बना रहे थे दबाव

दरअसल गढ़वा में व्यवसायी के घर गोलीबारी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अपराधियों ने एक बार फिर उसी व्यवसायी पर फायरिंग कर दी. घटना मेराल थाना क्षेत्र की है, यहां राम प्रवेश गुप्ता, क्रेशर से जुड़ा काम करते हैं. अपराधी क्रेशर व्यवसायी पर लगातार रंगदारी के लिए दबाव बना रहे हैं. उन्होंने अपराधियों को रंगदारी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अपराधियों ने व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता पर फिर से हमला कर दिया.

क्रेशर व्यवसायी ने सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई (etv bharat)

कारोबारियों में भय का माहौल

घटना के बाद व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता, डर के साये में जीने को मजबूर हैं. इसके साथ ही दूसरे कारोबारियों में भय का माहौल है. व्यवसायी राम प्रवेश गुप्ता ने बताया कि रंगदारी को लेकर उन पर 2018 से लेकर 2025 के बीच चार बार हमला हो चुका है.