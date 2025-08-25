ETV Bharat / state

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला - CRUELTY TO DOGS

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में श्वान पकड़ने वाली टीम के छह सदस्यों को किया निलंबित. निदेशालय ने सभी नगरीय निकायों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश.

Cruelty to Dogs in Shahpura
श्वान से क्रूरता का मामला (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read

जयपुर/भीलवाड़ा: शाहपुरा में श्वान पकड़ने वाली टीम के सुपरवाइजर सहित छह सदस्यों को श्वानों के साथ क्रूर व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर अमानवीय तरीके से श्वानों को पकड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB) ने ये कार्रवाई की. साथ ही सभी नगरीय निकायों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए. स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB) के सचिव रवि जैन के आदेश पर भीलवाड़ा के शाहपुरा में श्वान पकड़ने वाली टीम कोनिलंबित कर दिया गया.

दरअसल, ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद की गई, जिसमें श्वानों को क्रूर और गैरकानूनी तरीके से पकड़ा जा रहा था. इस घटना में एक श्वान की मौत भी हो गई. इस सम्बंध में रवि जैन ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के अनुसार, श्वानों को केवल मानवीय तरीकों से ही पकड़ा जाना चाहिए. जैसे कि जाल या हाथ से साधारण पकड़. तार, टॉन्ग्स (लौह यंत्र) या किसी भी अन्य क्रूर तरीकों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित है. रवि जैन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ABC नियम, 2023 का सख्ती से पालन करें और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करे.

पढ़ें : लूणी क्षेत्र में हिंसक जानवर का आंतक, भेड़िये के हमले में कई लोग घायल - WILD ANIMALS IN JODHPUR

ये दिशा-निर्देश किए जारी :

  • स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन स्थल स्थानीय निकायों की ओर से आवासीय कल्याण संघों (RWAs) और फीडर्स से परामर्श करके तय किए जाने चाहिए.
  • श्वानों को मानवीय तरीकों से पकड़ा जाए, नसबंदी (स्टरलाइज़ेशन), टीकाकरण, कृमिनाशन (Deworming) कराकर उन्हें उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाए.
  • रेबीज से पीड़ित श्वानों को ABC नियम 2023 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से पकड़ा और संभाला जाए, ताकि मानवीय व्यवहार और जनसुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें.
  • अब सभी नगरीय निकायों को श्वानों का नसबंदी केंद्र स्थापित करने और प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करने की आवश्यकता होगी.
  • सभी नगरीय निकाय जानवरों के साथ करुणा और गरिमा से व्यवहार करें. साथ ही नागरिक भी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों और लागू कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए.

जयपुर/भीलवाड़ा: शाहपुरा में श्वान पकड़ने वाली टीम के सुपरवाइजर सहित छह सदस्यों को श्वानों के साथ क्रूर व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर अमानवीय तरीके से श्वानों को पकड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB) ने ये कार्रवाई की. साथ ही सभी नगरीय निकायों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए. स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB) के सचिव रवि जैन के आदेश पर भीलवाड़ा के शाहपुरा में श्वान पकड़ने वाली टीम कोनिलंबित कर दिया गया.

दरअसल, ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद की गई, जिसमें श्वानों को क्रूर और गैरकानूनी तरीके से पकड़ा जा रहा था. इस घटना में एक श्वान की मौत भी हो गई. इस सम्बंध में रवि जैन ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के अनुसार, श्वानों को केवल मानवीय तरीकों से ही पकड़ा जाना चाहिए. जैसे कि जाल या हाथ से साधारण पकड़. तार, टॉन्ग्स (लौह यंत्र) या किसी भी अन्य क्रूर तरीकों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित है. रवि जैन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ABC नियम, 2023 का सख्ती से पालन करें और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करे.

पढ़ें : लूणी क्षेत्र में हिंसक जानवर का आंतक, भेड़िये के हमले में कई लोग घायल - WILD ANIMALS IN JODHPUR

ये दिशा-निर्देश किए जारी :

  • स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन स्थल स्थानीय निकायों की ओर से आवासीय कल्याण संघों (RWAs) और फीडर्स से परामर्श करके तय किए जाने चाहिए.
  • श्वानों को मानवीय तरीकों से पकड़ा जाए, नसबंदी (स्टरलाइज़ेशन), टीकाकरण, कृमिनाशन (Deworming) कराकर उन्हें उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाए.
  • रेबीज से पीड़ित श्वानों को ABC नियम 2023 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से पकड़ा और संभाला जाए, ताकि मानवीय व्यवहार और जनसुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें.
  • अब सभी नगरीय निकायों को श्वानों का नसबंदी केंद्र स्थापित करने और प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करने की आवश्यकता होगी.
  • सभी नगरीय निकाय जानवरों के साथ करुणा और गरिमा से व्यवहार करें. साथ ही नागरिक भी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों और लागू कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION ON DOG CATCHER TEAMCRUELTY TO DOGS IN SHAHPURAIAS RAVI JAIN ACTIONश्वानों से क्रूरताCRUELTY TO DOGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के किस रूट और राज्य तक नहीं पहुंची वंदे भारत?, जानें वजह

चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ 5 पारियां, जो फैंस के दिलों पर करती हैं राज

भारत की समुद्री ताकत दोगुनी करने की तैयारी, केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये के P-75I पनडुब्बी सौदे को मंजूरी दी

क्या फेक हैं श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? 'स्त्री' ने मजेदार अंदाज में मांगी मदद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.