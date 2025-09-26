ETV Bharat / state

सोशल मीडिया का काला सच, पोस्ट का विरोध करने पर मिली दर्दनाक मौत

बेमेतरा : बेमेतरा के नवागढ़ में सोशल मीडिया पोस्ट ने युवक की जान ले ली. समाज के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी का जब एक युवक ने विरोध किया तो आरोपियों ने विरोध का बदला उसकी जान लेकर ले लिया. हत्या के बाद जहां क्षेत्र में तनाव का माहौल है वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के चेहरे को सामने लाया है.जहां मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर लोग खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.

कैसे हुई वारदात ? : घटना बीती रात करीब 8 बजे की है. जहां लालपुर निवासी युवक टार्जन गायकवाड़ का हरदी गांव में रहने वाले विक्रम साहू के साथ विवाद हुआ.विक्रम ने सोशल मीडिया में सतनामी समाज को लेकर एक विवादित पोस्ट किया था.जिस पर टार्जन ने विक्रम को पोस्ट हटाने को लेकर विवाद किया था. विवाद के बाद टार्जन को नहीं मालूम था कि उसका विरोध उसकी जान ले लेगा.

परिजनों ने की फांसी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवाद के बदले कर दी हत्या : आरोपी विक्रम साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर टार्जन को सबक सिखाने की ठानी.विक्रम अपने साथियों के साथ हथियार लेकर लालपुर के पास पहुंचा और टार्जन को देखकर उसके साथ विवाद करने लगा.विवाद के दौरान विक्रम साहू ने चाकू निकालकर टार्जन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया.जिससे टार्जन गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल टार्जन गायकवाड़ को परिजनों ने नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तार की मांग की. परिजनों की मांग पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.