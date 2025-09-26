ETV Bharat / state

सोशल मीडिया का काला सच, पोस्ट का विरोध करने पर मिली दर्दनाक मौत

सोशल मीडिया में समाज के खिलाफ किए गए पोस्ट का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया.आरोपी ने चाकू मारकर युवक की जान ले ली.

cruel truth of social media
सोशल मीडिया का खौफनाक सच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा : बेमेतरा के नवागढ़ में सोशल मीडिया पोस्ट ने युवक की जान ले ली. समाज के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी का जब एक युवक ने विरोध किया तो आरोपियों ने विरोध का बदला उसकी जान लेकर ले लिया. हत्या के बाद जहां क्षेत्र में तनाव का माहौल है वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के चेहरे को सामने लाया है.जहां मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर लोग खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.

कैसे हुई वारदात ? : घटना बीती रात करीब 8 बजे की है. जहां लालपुर निवासी युवक टार्जन गायकवाड़ का हरदी गांव में रहने वाले विक्रम साहू के साथ विवाद हुआ.विक्रम ने सोशल मीडिया में सतनामी समाज को लेकर एक विवादित पोस्ट किया था.जिस पर टार्जन ने विक्रम को पोस्ट हटाने को लेकर विवाद किया था. विवाद के बाद टार्जन को नहीं मालूम था कि उसका विरोध उसकी जान ले लेगा.

cruel truth of social media
परिजनों ने की फांसी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवाद के बदले कर दी हत्या : आरोपी विक्रम साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर टार्जन को सबक सिखाने की ठानी.विक्रम अपने साथियों के साथ हथियार लेकर लालपुर के पास पहुंचा और टार्जन को देखकर उसके साथ विवाद करने लगा.विवाद के दौरान विक्रम साहू ने चाकू निकालकर टार्जन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया.जिससे टार्जन गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल टार्जन गायकवाड़ को परिजनों ने नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तार की मांग की. परिजनों की मांग पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

पोस्ट का विरोध करने पर मिली दर्दनाक मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोशल मीडिया में हुए पोस्ट की वजह से विवाद हुआ है. जिससे आरोपी ने बेटे पर हमला किया है और उसकी मौत हो गई है. मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिले और आरोपी को सरकार फांसी की सजा दे - गुलाब गायकवाड़, मृतक के पिता

विवाद और हत्या की इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

सोशल मीडिया में पोस्ट की वजह से विवाद हुआ है.स्कूल में पूर्व में हुए जय श्री राम के नारे से उपजे विवाद के कारण ही यह विवाद बढ़ा. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है- कौशल्या साहू, SDOP बेमेतरा

आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. नवागढ़ थाना क्षेत्र में सप्ताह भर में दूसरी बार हत्या का मामला सामने आया है. जहां बीती रात एक 19 वर्षीय युवक ने 23 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. वहीं नवागढ़ थाना में देर रात तक मृतक के परिजनों का जमावड़ा लगा रहा.घटना के बाद नवागढ़ थाना की पुलिस ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर रखा है और पूछताछ कर रही है.

बेमेतरा में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, 14 साल की बेटी के सामने धारदार हथियार से मारा

32 साल बाद जीवित हुई महिला, कलेक्टर से कहा मैं जिंदा हूं साहब, बस इंसाफ दिला दो

बेमेतरा में राम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीण बोले- तहसीलदार और RI ने गलत सीमांकन किया

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER BY STABBINGTARZAN GOT DREADFUL DEATHसोशल मीडियासतनामी समाजCRUEL TRUTH OF SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.