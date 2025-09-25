सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान , बंधा तालाब परिसर का हुआ कायाकल्प
कोंडागांव में सीआरपीएफ बटालियन ने स्वच्छता अभियान चलाया. जिसके तहत बंधा तालाब परिसर की सफाई की गई.
कोंडागांव : स्वच्छता ही सेवा और "एक दिन, एक साथ, एक घंटा" की थीम पर सीआरपीएफ की 188 बटालियन ने बंधा तालाब परिसर और उसके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया.यह अभियान भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत चल रहे 'स्वच्छता पखवाड़ा' का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है.
स्थानीयों को दिया गया स्वच्छता का संदेश : अभियान का नेतृत्व 188 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी नीतिंद्र नाथ ने किया. वहीं इस कार्यक्रम का संचालन कमांडेंट भवेश चौधरी के निर्देशन में किया गया. गुरुवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जवानों ने बंधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाया, कचरा उठाया और गंदगी हटाकर वातावरण को स्वच्छ बनाया.इस दौरान तालाब के किनारों और आसपास की जगह को साफ कर स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया.सेकंड कमांडेंट नीतिंद्र नाथ ने कहा कि यह पहल न सिर्फ सरकार के मानकों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में भी स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास है.
स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. जवानों ने सामूहिक प्रयास से यह साबित किया कि अगर हम सभी मिलकर संकल्प लें, तो स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है- नीतिंद्र नाथ, सेकंड कमांडेंट CRPF
स्वच्छता पखवाड़े के तहत चलाया गया यह अभियान स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ.सीआरपीएफ जवानों की पहल ने साफ-सफाई के महत्व को रेखांकित किया और लोगों को यह संदेश दिया कि स्वच्छता में ही स्वास्थ्य और विकास का आधार छिपा है.
लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश : स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए सीआरपीएफ साफ-सफाई और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जन-भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है. सीआरपीएफ ने लोगों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करें. साथ ही जितना हो सके कचरे को व्यवस्थित रखे. जो सफाईकर्मी हमारे आसपास हैं,उन्हें योगदान देकर स्वच्छता का संदेश दें.
