सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान , बंधा तालाब परिसर का हुआ कायाकल्प

कोंडागांव में सीआरपीएफ बटालियन ने स्वच्छता अभियान चलाया. जिसके तहत बंधा तालाब परिसर की सफाई की गई.

CRPF Swachhta Hi Seva campaign
सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 12:58 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव : स्वच्छता ही सेवा और "एक दिन, एक साथ, एक घंटा" की थीम पर सीआरपीएफ की 188 बटालियन ने बंधा तालाब परिसर और उसके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया.यह अभियान भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत चल रहे 'स्वच्छता पखवाड़ा' का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है.

स्थानीयों को दिया गया स्वच्छता का संदेश : अभियान का नेतृत्व 188 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी नीतिंद्र नाथ ने किया. वहीं इस कार्यक्रम का संचालन कमांडेंट भवेश चौधरी के निर्देशन में किया गया. गुरुवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जवानों ने बंधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाया, कचरा उठाया और गंदगी हटाकर वातावरण को स्वच्छ बनाया.इस दौरान तालाब के किनारों और आसपास की जगह को साफ कर स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया.सेकंड कमांडेंट नीतिंद्र नाथ ने कहा कि यह पहल न सिर्फ सरकार के मानकों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में भी स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास है.

सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. जवानों ने सामूहिक प्रयास से यह साबित किया कि अगर हम सभी मिलकर संकल्प लें, तो स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है- नीतिंद्र नाथ, सेकंड कमांडेंट CRPF

सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वच्छता पखवाड़े के तहत चलाया गया यह अभियान स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ.सीआरपीएफ जवानों की पहल ने साफ-सफाई के महत्व को रेखांकित किया और लोगों को यह संदेश दिया कि स्वच्छता में ही स्वास्थ्य और विकास का आधार छिपा है.

लोगों से साफ सफाई रखने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
शहर को साफ रखने के लिए फैलाई जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश : स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए सीआरपीएफ साफ-सफाई और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जन-भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है. सीआरपीएफ ने लोगों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करें. साथ ही जितना हो सके कचरे को व्यवस्थित रखे. जो सफाईकर्मी हमारे आसपास हैं,उन्हें योगदान देकर स्वच्छता का संदेश दें.

Last Updated : September 25, 2025 at 2:28 PM IST

REJUVENATION OF BANDHA TALABसीआरपीएफCRPFस्वच्छता ही सेवाSWACHHTA HI SEVA CAMPAIGN

