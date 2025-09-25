ETV Bharat / state

सीआरपीएफ ने चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान , बंधा तालाब परिसर का हुआ कायाकल्प

कोंडागांव : स्वच्छता ही सेवा और "एक दिन, एक साथ, एक घंटा" की थीम पर सीआरपीएफ की 188 बटालियन ने बंधा तालाब परिसर और उसके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया.यह अभियान भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत चल रहे 'स्वच्छता पखवाड़ा' का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है.

स्थानीयों को दिया गया स्वच्छता का संदेश : अभियान का नेतृत्व 188 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी नीतिंद्र नाथ ने किया. वहीं इस कार्यक्रम का संचालन कमांडेंट भवेश चौधरी के निर्देशन में किया गया. गुरुवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जवानों ने बंधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाया, कचरा उठाया और गंदगी हटाकर वातावरण को स्वच्छ बनाया.इस दौरान तालाब के किनारों और आसपास की जगह को साफ कर स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया.सेकंड कमांडेंट नीतिंद्र नाथ ने कहा कि यह पहल न सिर्फ सरकार के मानकों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में भी स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास है.