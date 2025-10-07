ETV Bharat / state

देवदूत बने सीआरपीएफ जवान, सांप काटे मरीज की कैंप लाकर बचाई जान

सीआरपीएफ के जवान बने ग्रामीण के लिए देवदूत: मरीज को बेहतर इलाज के लिए सीआरपीएफ के जवान मुतवेंडी होते हुए बीजापुर जिला अस्पताल लेकर गए. मरीज को वहां पर भर्ती कराया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि अगर समय पर मरीज को प्राथमिक इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. इलाके के ग्रामीण अब इस बात से काफी खुश हैं कि फोर्स के जवानों की मदद से ग्रामीण की जान बच सकी.

बीजापुर: थाना गंगालूर इलाके के ग्राम इंदुपारा, कुप्पागुड़ा में ग्रामीण को जहरीले सांप ने काट लिया. सांप के काटते ही ग्रामीण की तबीयत बिगड़ने लगी. ग्रामीणों के जरिए जब इस बात की जानकारी सीआरपीएफ टीम को मिली तो वो मौके पर पहुंची. जवानों ने खाट पर लादकर मरीज को अपने कुप्पागुड़ा कैम्प में पहुंचाया. कुप्पागुड़ा कैम्प में मौजूद सीआरपीएफ के डॉक्टर शमी अहमद शेख ने बिना देर किए ग्रामीण को प्राथमिक उपचार दिया. समय पर इलाज और दवा मिलने से ग्रामीण की हालत में सुधार आया.

फोर्स पर बढ़ा ग्रामीणों का भरोसा: इलाके के लोगों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के बावजूद जवानों ने जिस सेवा भावना का परिचय दिया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. आपको बता दें कि सीआरपीएफ 199वीं बटालियन लगातार नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में न सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर रही है. सुरक्षा के साथ साथ जवान मानवीय सेवाओं के जरिए भी स्थानीय लोगों के जीवन को सुरक्षित और सरल बना रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फोर्स केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में ग्रामीणों की मदद के लिए तत्पर है.

देवदूत बने सीआरपीएफ जवान (ETV Bharat)

पुलिस कैंपों के खुलने से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया बदलाव: बस्तर जहां जंगली जानवरों से भरा पड़ा है वहीं कई जहरीले सांपों का भी यहां डेरा है. दुर्गम इलाका होने के चलते कई बार यहां मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता है. इलाज के अभाव में मरीज या सांप काटे शख्स की जान चली जाती है. जब से बस्तर के अंदरुनी इलाकों में कैंपों की स्थापना की गई है तब से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलने लगी है. स्वास्थ्य और शिक्षा में आए बदलाव से बस्तर के लोग काफी खुश हैं.

अमित शाह ने किया है वादा: बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दौरे पर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक से मुक्ति मिल जाएगी. बस्तर में जो विकास रुका था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. शाह ने बस्तर के लोगों से वादा किया है कि जल्द शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में बस्तर बाकि राज्यों की तरह होगा. बस्तर के लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी.

