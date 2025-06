ETV Bharat / state

सुकमा के नक्सल प्रभावित गोमगुड़ा में सीआरपीएफ का मेडिकल कैंप - CRPF MEDICAL CAMP

सुकमा में मेडिकल कैंप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 17, 2025 at 7:17 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 7:24 AM IST 3 Min Read

सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में माओवादियों से लोहा लेने के लिए कई सुरक्षाबल कैंप स्थापित किये गए हैं. कैंप में तैनात जवान व अधिकारी न सिर्फ माओवादियों से लोहा ले रहे हैं बल्कि अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं. इसी कड़ी में सीआरपीएफ 226वीं बटालियन ने रविवार को सुकमा जिले के ग्राम गोमगुड़ा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया. इस मेडिकल कैंप का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लाभ उठाया.



सीआरपीएफ 226वीं बटालियन का मेडिकल कैंप: सुकमा रेंज सीआरपीएफ उप महानिरीक्षक के निर्देशन और सीआरपीएफ 226वीं बटालियन के कमांडेंट धनसिंह बिष्ट की देखरेख में जनसहयोग कार्यक्रम के तहत ग्राम गोमगुड़ा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया. इस मेडिकल कैंप में ग्राम गोमगुड़ा के आसपास गांव के ग्रामीणों के साथ बच्चे भी शामिल हुए. इस अवसर पर सीआरपीएफ 226वीं बटालियन के द्वितीय कप्तान अधिकारी रण विजय कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सभी को देश के अग्रणी विकास में भागीदारी देने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं देश और राज्य में चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि सीआरपीएफ 226 वीं बटालियन सदैव उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनकी सहायता में तत्पर रहेंगे. गोमगुड़ा में सीआरपीएफ मेडिकल कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : June 17, 2025 at 7:24 AM IST