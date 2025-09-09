सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटे अधिकारी
सुकमा के इंजरम 219 बटालियन सीआरपीएफ कैंप के जवान ने खुद को गोली मार ली है.
सुकमा : नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली है. इंजरम स्थित 219 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में ये घटना घटी है. रात करीब 10.30 बजे जवान ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. इस घटना में मौके पर ही जवान की मौत हो गई.
छह पेज का नोट छोड़कर गया जवान ?: जवान का नाम नीलेश कुमार गर्ग था. जो मध्यप्रदेश का निवासी था. नीलेश सीआरपीएफ की 219वीं वाहिनी में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था. जवान ने अपनी ही सर्विस रायफल से गोली चलाई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हुई. घटना स्थल से पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों को छह पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. हालांकि सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पत्र की सामग्री की बारीकी से जांच की जा रही है और इसी आधार पर घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा.
अफसरों ने जांच की शुरु : घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी तुरंत कैंप पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि विस्तृत जांच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा.इस आत्मघाती कदम ने कैंप के अन्य जवानों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि नीलेश कुमार गर्ग लंबे समय से सुकमा जैसे अतिसंवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात थे.
मिनपा कैंप में भी हुई थी घटना : इससे पहले 22 अगस्त को सुकमा के ही मिनपा कैंप में भी जवान ने खुद को गोली मारी थी.मृतक जवान की पहचान शशि भूषण कुमार के रूप में हुई थी.जवान छुट्टी काटकर अपने घर से लौटा था.इसके बाद उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी.इसके बाद ही उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.
बीजापुर में भी घटना : 30 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान ने नक्सलगढ़ में जान दे दी. मृतक जवान का नाम पप्पू यादव था. जवान पप्पू यादव बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला था. जवान ने अपनी इंसास सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. जवान ने जान क्यों दी इसका अभी पता नहीं चल पाया है. मौके से किसी तरह का कोई नोट भी नहीं मिला है. मृतक जवान पप्पू यादव की पोस्टिंग 22वीं सीआरपीएफ बटालियन में थी.
रायपुर में भी जवान ने दी थी जान : 13 जुलाई 2025 के दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित 65वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप में रविवार रात करीब 10 बजे जवान ने खुदकुशी की थी. जवान का नाम मुरली था. बताया जा रहा है कि बढ़ती ज़िम्मेदारियों और भारी कर्ज के कारण मुरली तनाव में था.
साल 2024 में छत्तीसगढ़ में हुई घटनाएं
- 9 नवंबर 2024: कोंडागांव जिले में तैनात बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर बेड पर मिला . घटना उरन्दाबेड़ा थाना इलाके की थी.
- 25 अक्टूबर 2024: भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने जान दे दी, वॉच टावर पर था तैनात.
- 19 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने खुद को मारी गोली, राजस्थान का था रहने वाला.
- 20 सितंबर 2024: धमतरी में CRPF जवान ने दी जान, घरेलू विवाद से था परेशान.
- 3 सितंबर 204: कांकेर में एसएसबी के जवान ने कैंप में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली.
- 28 अगस्त 2024: भिलाई में एसएसबी जवान ने खुद को गोली मार ली. मृत जवान हरियाणा का रहने वाला था.
- 26 अगस्त 2024: सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. मृतक जवान विपिन चंद्र सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था. वह दंतेवाड़ा के बारसूर कैंप में पदस्थ था.
- 8 जून 2024: कांकेर में बीएसएफ के जवान ने जान दे दी. बीएसएफ कैंप के शौचालय की छत पर लाश मिली.
- 26 अप्रैल 2024: गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मार ली. जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में उसकी ड्यूटी लगी थी.
