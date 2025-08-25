गया : छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ बटालियन में तैनात गया के रहने वाले शशि भूषण ने अपने ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई थी. आज उनका शव गया लाया जा रहा है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

CRPF जवान ने की आत्महत्या : जानकारी के अनुसार, शशि भूषण गया के आमस प्रखंड के बड़की चिलमी गांव के रहने वाले भुवनेश्वर प्रसाद के पुत्र थे. शशि भूषण के खुद को गोली मारकर आत्महत्या की खबर जब बड़की चिलमी गांव में परिजनों को पहुंची, तो चित्कार मच गया. मौत की खबर सुनकर पिता, पत्नी और दो भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. गांव में भी मातम पसरा हुआ है.

19 अगस्त को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे : खुदकुशी करने वाले सीआरपीएफ जवान शशि भूषण के बड़े भाई रवि भूषण ने बताया कि, वह छुट्टी पर गांव आए हुए थे. 19 अगस्त को वापस छत्तीसगढ़ के सुकमा रवाना हुए थे. वहां 22 अगस्त को अपने बटालियन में योगदान दिया था. इस बीच 23 अगस्त को ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हम लोगों को दी गई है.

''शशि भूषण 2014 में सीआरपीएफ में बहाल हुए थे. 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और एक बच्ची श्रेया कुमारी है. घटना की जानकारी के बाद पत्नी शोभा कुमारी समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है. किस कारण से शशि भूषण ने यह कदम उठाया यह अभी पता नहीं चल सका है. शशि भूषण के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है.''- रवि भूषण, मृतक शशि भूषण का भाई

काफी मिलनसार थे शशि : वहीं, ग्रामीणों के अनुसार शशि भूषण काफी मिलनसार छवि वाले थे. गांव में जब भी छुट्टी पर आते थे, तो पूरे गांव में लोगों से मिलते थे. उनके इस कदम से पूरा गांव सदमे में है. इस घटना की जानकारी के बाद जदयू नेता पूर्व मंत्री डॉ विनोद यादव शोक व्यक्त किया है.

कारणों का पता लगाया जा रहा : इस घटना की पुष्टि सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने की थी. वैसे पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. आखिर शशि भूषण ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी तहकीकात की जा रही है.

