गोहाना क्राइम यूनिट की CRPF जवान के हत्यारों से मुठभेड़: पैर में गोली लगने से दो आरोपी घायल, दोनों गिरफ्तार

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा में शुक्रवार शाम एक बड़ा पुलिस एक्शन देखने को मिला. छिनौली गांव में पुलिस और दो वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोहाना क्राइम यूनिट की टीम ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पैर में गोली मारकर काबू किया. पकड़े गए युवकों की पहचान दमकन खेड़ी गांव के अजय (22) और निशांत (25) के रूप में हुई है. दोनों को इलाज के लिए खरखौदा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस के अनुसार, इन दोनों पर पहले से ही 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

CRPF जवान की हत्या का बदला लेने पहुंचे थे बदमाश: यह दोनों आरोपी CRPF जवान कृष्ण कुमार की हत्या के मामले में वांछित थे. कृष्ण 27 जुलाई को छुट्टी पर घर आए थे और उसी दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस पहले ही इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जानकारी के अनुसार, अजय और निशांत ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद का बदला लेने के इरादे से हत्या को अंजाम दिया था. दोनों फरार चल रहे थे और किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की.

फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में लगी गोली: गोहाना क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर अंकित नांदल के नेतृत्व में टीम को जैसे ही आरोपियों की लोकेशन मिली, वे मौके पर पहुंच गए. पुलिस को देखकर दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस दौरान अजय और निशांत के पैरों में गोली लगी. पुलिस ने मौके से .315 बोर की दो अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की हैं. फिलहाल, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

जवान की ड्यूटी, परिवार और छुट्टी की कहानी: कृष्ण कुमार करीब 11 साल से CRPF में कार्यरत थे. उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और वे तीन बच्चों के पिता थे. 16 जुलाई को वह एक महीने की छुट्टी लेकर घर लौटे थे, ताकि पत्नी की डिलीवरी और घरेलू जिम्मेदारियां संभाल सकें. 24 जुलाई को उनके घर बेटे का जन्म हुआ. इसी खुशी के माहौल में अचानक आई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया. उनकी मौत से गांव और परिवार में शोक की लहर है.