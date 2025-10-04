ETV Bharat / state

गोहाना क्राइम यूनिट की CRPF जवान के हत्यारों से मुठभेड़: पैर में गोली लगने से दो आरोपी घायल, दोनों गिरफ्तार

सोनीपत में पुलिस और दो वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों CRPF जवान की हत्या के आरोपी थे, जिन्हें पैर में गोली लगी.

Encounter in Sonipat
CRPF Jawan Murder Case (Concept Image)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 7:22 AM IST

3 Min Read
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा में शुक्रवार शाम एक बड़ा पुलिस एक्शन देखने को मिला. छिनौली गांव में पुलिस और दो वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोहाना क्राइम यूनिट की टीम ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पैर में गोली मारकर काबू किया. पकड़े गए युवकों की पहचान दमकन खेड़ी गांव के अजय (22) और निशांत (25) के रूप में हुई है. दोनों को इलाज के लिए खरखौदा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस के अनुसार, इन दोनों पर पहले से ही 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

CRPF जवान की हत्या का बदला लेने पहुंचे थे बदमाश: यह दोनों आरोपी CRPF जवान कृष्ण कुमार की हत्या के मामले में वांछित थे. कृष्ण 27 जुलाई को छुट्टी पर घर आए थे और उसी दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस पहले ही इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जानकारी के अनुसार, अजय और निशांत ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद का बदला लेने के इरादे से हत्या को अंजाम दिया था. दोनों फरार चल रहे थे और किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की.

फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में लगी गोली: गोहाना क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर अंकित नांदल के नेतृत्व में टीम को जैसे ही आरोपियों की लोकेशन मिली, वे मौके पर पहुंच गए. पुलिस को देखकर दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस दौरान अजय और निशांत के पैरों में गोली लगी. पुलिस ने मौके से .315 बोर की दो अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की हैं. फिलहाल, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

जवान की ड्यूटी, परिवार और छुट्टी की कहानी: कृष्ण कुमार करीब 11 साल से CRPF में कार्यरत थे. उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और वे तीन बच्चों के पिता थे. 16 जुलाई को वह एक महीने की छुट्टी लेकर घर लौटे थे, ताकि पत्नी की डिलीवरी और घरेलू जिम्मेदारियां संभाल सकें. 24 जुलाई को उनके घर बेटे का जन्म हुआ. इसी खुशी के माहौल में अचानक आई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया. उनकी मौत से गांव और परिवार में शोक की लहर है.

कांवड़ यात्रा बना विवाद की वजह: गोहाना के ACP ऋषिकांत के अनुसार "कृष्ण 22 जुलाई को कांवड़ लेने हरिद्वार गए थे. यात्रा के दौरान गांव के कुछ युवकों के साथ कहासुनी हुई थी. हालांकि, उस समय मामला शांत हो गया और सभी घर लौट आए. 23 जुलाई को कृष्ण ने गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया. इसके बाद 27 जुलाई की रात गांव के कुछ युवक कृष्ण के घर पहुंचे और बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन जान नहीं बच सकी." पिता बलवान ने गांव के ही अजय, निशांत और आनंद पर हत्या का आरोप लगाए.

CRPF JAWAN MURDER CASECRPF जवान हत्याकांडगोहाना क्राइम यूनिटENCOUNTER IN SONIPATENCOUNTER IN SONIPAT

