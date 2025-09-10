सुकमा में आकाशीय बिजली का कहर, सीआरपीएफ जवान घायल, रोड ओपनिंग पार्टी में था तैनात
बस्तर में भारी बारिश का दौर जारी है. यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया.
Published : September 10, 2025 at 6:47 PM IST
सुकमा: बस्तर संभाग में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है. यहां रुक रुक कर वर्षा हो रही है. इस बीच नक्सल प्रभावित सुकमा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जवान सीआरपीएफ की 226वीं बटालियन में कार्यरत है और चिंतलनार क्षेत्र में तैनात है.
रोड ओपनिंग पार्टी में कर रहा था ड्यूटी: सुकमा पुलिस ने बताया कि जवान रोड ओपनिंग पार्टी की ड्यूटी पर था. इसी दौरान अचानक से मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरी. जैसे ही गाज गिरी वह इसके चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया.
जवानों ने पहुंचाया अस्पताल: घटना के बाद साथी जवानों ने तत्काल प्राथमिक उपचार करते हुए घायल को चिंतलनार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल सुकमा रेफर कर दिया. जवान की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गंभीर रुप से जख्मी होने के कारण उसे निगरानी में रखा गया है.
सुकमा में लगातार बदल रहा मौसम: बरसात के मौसम में सुकमा जैसे घने जंगलों में फोर्स को कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है.माओवादी गतिविधियों के बीच लगातार गश्त करने वाले जवानों के लिए ऐसी परिस्थितियां अतिरिक्त चुनौती बनकर सामने आती हैं. सुरक्षा बलों ने घटना के बाद भी क्षेत्र में सर्चिंग और गश्त जारी रखा है. घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में है. जिला प्रशासन की तरफ से जवान को हर तरह का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है.
आकाशीय बिजली के बारे में जानिए: आकाशीय बिजली जिसे तड़ित भी कहा जाता है. यह बारिश के समय वायुमंडल के अंदर एक तरह का डिस्चार्ज होता है जिससे कंपन और थंडर पैदा होता है. विज्ञान की भाषा में इसे विद्युत ऊर्जा बताया गया है जो आसमान से कड़कड़ाहट के साथ पैदा होता है. यह बादल से बादल, बादल के अंदर और बादल से जमीन के बीच होता है.