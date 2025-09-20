ETV Bharat / state

सुकमा में ड्यूटी के दौरान CRPF जवान की मौत

जवान यूपी का रहने वाला था और सुकमा में सीआरपीएफ 228वीं बटालियन में पदस्थ था.

CRPF JAWAN DIES ON DUTY
सुकमा जवान की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
सुकमा: नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर से एक दुखद घटना सामने आई है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 228वीं बटालियन के जवान आलोक कुमार मिश्रा का शुक्रवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. जवान की तबीयत बिगड़ने के बाद साथी जवानों ने उन्हें फन्दीगुड़ा हेडक्वॉर्टर से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी सांसें थम गईं.

ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत: मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी आलोक कुमार मिश्रा 228वीं बटालियन में पदस्थ थे और फन्दीगुड़ा हेडक्वॉर्टर में अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत: जवानों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंटा ले जाने का निर्णय लिया. परंतु हालत गंभीर होने के कारण वे अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका निधन हो गया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि जवान की मौत हृदयाघात (दिल का दौरा) के चलते हुई है.

सीआरपीएफ अधिकारियों ने की घटना की पुष्टि: घटना की पुष्टि करते हुए CRPF 228 बटालियन के अधिकारियों ने बताया कि आलोक कुमार मिश्रा एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ जवान थय। उनका अचानक इस तरह चले जाना पूरी बटालियन और परिवार के लिए गहरा आघात है. अधिकारियों ने कहा कि घटना की औपचारिक जांच की जा रही है और परिजनों को सूचना भेज दी गई है.

जवान की मौत की खबर से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरी बटालियन में शोक की लहर दौड़ गई है. साथी जवानों ने नम आंखों से कहा कि मिश्रा हमेशा सभी के साथ मिलकर और हंसते-बोलते रहते थे. उनका इस तरह अचानक चला जाना किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा. बताया जा रहा है कि मृतक जवान का पार्थिव शरीर औपचारिक कार्यवाही पूरी होने के बाद गृह राज्य उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

