सुकमा में ड्यूटी के दौरान CRPF जवान की मौत

सुकमा: नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर से एक दुखद घटना सामने आई है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 228वीं बटालियन के जवान आलोक कुमार मिश्रा का शुक्रवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. जवान की तबीयत बिगड़ने के बाद साथी जवानों ने उन्हें फन्दीगुड़ा हेडक्वॉर्टर से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी सांसें थम गईं.

ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत: मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी आलोक कुमार मिश्रा 228वीं बटालियन में पदस्थ थे और फन्दीगुड़ा हेडक्वॉर्टर में अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत: जवानों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंटा ले जाने का निर्णय लिया. परंतु हालत गंभीर होने के कारण वे अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका निधन हो गया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि जवान की मौत हृदयाघात (दिल का दौरा) के चलते हुई है.