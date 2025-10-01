ETV Bharat / state

सारंडा में सांप के काटने से सीआरपीएफ जवान की मौत, यूपी के रहने वाले थे संदीप कुमार

सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान सांप के डसने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई.

October 1, 2025

रांचीः झारखंड के सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है. अभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से नुकसान हुआ है. सारंडा के घनघोर जंगलों में जहरीले सांप के डसने की वजह से सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई. सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार यूपी के देवरिया के रहने वाले थे.

अभियान में निकले थे जवान

सारंडा में नक्सल अभियान के दौरान सांप, बिच्छू, मच्छर और वज्रपात, नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक साबित होते रहे है. एक बार फिर सारंडा में सांप के डसने की वजह से सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन के जवान संदीप कुमार की मौत हो गई.

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सारंडा के छोटा नगरा के जंगलों में 209 कोबरा बटालियन नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान पर निकली थी. इसी दौरान एक जहरीले सांप ने जवान संदीप कुमार को डस लिया. जवान को सांप के द्वारा डसने की सूचना मिलने पर आनन-फानन में उन्हें जंगल से निकाल कर कोलेबिरा के एक अस्पताल में ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान सीआरपीएफ जवान संदीप को मृत घोषित कर दिया गया.

यूपी के देवरिया के रहने वाले थे संदीप

जवान संदीप कुमार उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे. 209 कोबरा बटालियन में रहते हुए उन्होंने कई नक्सल अभियान में भाग लिया था. सीआरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार जवान संदीप कुमार का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से रांची लाया जा रहा है जहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा.

