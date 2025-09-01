खगड़िया : देश की सेवा में चार दशक से भी अधिक समय देने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बालकृष्ण शर्मा का सोमवार को पैतृक गांव फुदकीचक (गोगरी प्रखंड) पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ. आतिशबाजी, फूल-मालाओं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब वे गांव में दाखिल हुए तो पूरा माहौल उत्सव में बदल गया.

40 साल की गौरवशाली सेवा के बाद घर वापसी : करीब 40 वर्ष 17 दिन तक सीआरपीएफ में सेवा देने वाले बालकृष्ण शर्मा ने हाल ही में लेह-लद्दाख में ड्यूटी संपन्न की और मोकामा से सेवानिवृत्त हुए. 60 वर्षीय बालकृष्ण शर्मा, दिवंगत सहदेव शर्मा के बेटे हैं. उनके गांव लौटने की खबर फैलते ही आसपास के लोग सम्मान देने पहुंचे.

ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

गांव का गर्व बने बालकृष्ण शर्मा : स्वागत समारोह में युवाओं ने उन्हें 'गांव का सच्चा हीरो' बताया और कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा की और गांव का नाम रोशन किया. वहीं बुजुर्गों ने उनके स्वस्थ और लंबी उम्र की दुआ की.

सेवा को धर्म मानने वाले शर्मा : बालकृष्ण शर्मा ने भावुक होकर कहा—''मैंने देश की सेवा को अपना धर्म माना. आज मैं भले ही सेवानिवृत्त हूं, लेकिन अगर देश को कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा.''

सेवा और बलिदान परिवार की पहचान : बालकृष्ण शर्मा के चारों भाई सीआरपीएफ में रहे हैं. दो भाई सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं. एक भाई आज भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. छोटे भाई चतर्भुज शर्मा ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे. इस वीरता और सेवा की परंपरा को देखकर ग्रामीणों में गर्व की भावना और गहरी हो गई.

गांव में जश्न का माहौल : फुदकीचक गांव सोमवार को किसी पर्व जैसा नजर आ रहा था. लोग घरों से बाहर निकल आए, महिलाओं ने मंगलगीत गाए, युवाओं ने आतिशबाजी की और बच्चों ने झूमकर खुशी मनाई. हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था— 'बालकृष्ण शर्मा जिंदाबाद.'

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा : गांव के युवाओं ने कहा कि वे शर्मा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होना चाहते हैं. ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे वीर सपूत ही देश की रक्षा और समाज की मजबूती का आधार हैं.

खगड़िया का गर्व : यह खबर न सिर्फ गांव बल्कि पूरे खगड़िया जिले के लिए गर्व की बात है कि यहां से निकलकर देश की सेवा करने वाला बेटा आज सम्मान और आशीर्वाद के साथ अपने घर लौटा है.

